Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO por semifinales de la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver
Gimnasia vs Estudiantes jugarán este lunes por las semifinales de la Liga Profesional 2025 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Repasa cómo llega cada equipo.
La emoción por las semifinales de la Liga Profesional 2025 continúa con un vibrante enfrentamiento entre Gimnasia vs Estudiantes este lunes 8 de diciembre desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en Argentina. El pitazo inicial quedó pactado para las 15:00 horas de Perú, además, la transmisión llegará a tus pantallas vía TNT Sports y la plataforma Disney Plus EN DIRECTO.
PUEDES VER: Alianza Lima es Perú 4 y estos son sus posibles rivales en Fase 1 de la Libertadores 2026
Antesala del partido Gimnasia vs Estudiantes por la Liga Profesional
Gimnasia quedó listo para lograr un nuevo triunfo al hilo, luego de imponerse por 2-0 contra Barracas Central. El 'Lobo' luchó más de la cuenta para poner su nombre en las 'semis' del Clausura de la Liga Profesional, y ahora tendrá toda la presión de volver a quedarse con una victoria en condición de local sobre el 'León' para seguir luchando por ser campeón.
Tras este resultado, el DT del 'Tripero' habló en conferencia de prensa en donde expuso su gran motivación de haber llegado a esta instancia. "Que pasara Estudiantes fue una motivación extra para nosotros. Queríamos dar este paso para enfrentarlos, tener esa pequeña revancha futbolística. Vamos en busca de eso", señaló.
Gimnasia venció a Barracas Central por los cuartos de final de la Liga Profesional
Estudiantes, por su parte, también pasó por una larga travesía para llegar a esta instancia. De hecho, el 'Pincharrata' viene de superar agónicamente a Central Córdoba por los cuartos de final del torneo argentino con el único tanto de Tiago Palacios.
Estudiantes superó a Central Córdoba de visita
En tanto, el entrenador Eduardo Domínguez destacó su buen replanteo para la segunda mitad del encuentro, y aprovechó en lanzar una firme advertencia a su próximo oponente de turno. "Nos prepararemos fuertes para enfrentar a ese rival y cumplir el objetivo de llegar a la final", precisó a los medios.
¿Cuándo juega Gimnasia vs Estudiantes?
De acuerdo a la programación oficial, el 'Lobo' y el 'Pincha' jugarán este lunes 8 de diciembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en La Plata, Argentina.
Gimnasia vs Estudiantes se miden por las semifinales de la Liga Profesional
¿A qué hora juega Gimnasia vs Estudiantes?
Gimnasia vs Estudiantes medirán fuerzas por las 'semis' de la Liga Profesional 2025 a partir de las 15:00 horas de Perú o las 17:00 horas de Argentina. Repasa la guía completa de horarios en los países de Sudamérica.
- Perú: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
¿Dónde ver Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO?
La transmisión del duelo que afrontarán Gimnasia vs Estudiantes EN DIRECTO por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 irá por TyC Sports Internacional, TNT Sports, ESPN y la plataforma streaming de Disney+ Premium.
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Internacional: Fanatiz Internacional, Bet365
- México: Fanatiz Mexico
- Perú: TyC Sports Internacional
- Uruguay: Disney+ Premium, TyC Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Internacional
- Venezuela: TyC Sports Internacional
Gimnasia vs Estudiantes: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Estudiantes es favorito a ganar el duelo ante Gimnasia por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.
|Casas de Apuestas
|Gimnasia
|Empate
|Estudiantes
|Betsson
|3.55
|2.98
|2.32
|Betano
|3.50
|3.00
|2.30
|Bet365
|3.50
|2.95
|2.25
|1XBET
|3.46
|2.92
|2.29
|Coolbet
|3.55
|3.00
|2.30
|Doradobet
|3.50
|3.00
|2.25
Gimnasia vs Estudiantes: alineaciones posibles
- Gimnasia: Insfran; Pintado, Giampaoli, Enzo Martínez, Torrejón; Max, Schelotto; Panaro, Merlini, Merlo; Marcelo Torres.
- Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Núñez, Pirez, Arzamendia; Ascacibar, Piovi; Palacios, Medina, Cetre; Farias.
Gimnasia: últimos 5 partidos
- Barracas Central 0-2 Gimnasia y Esgrima La Plata
- Unión (Santa Fe) 1-2 Gimnasia y Esgrima La Plata
- Platense 0-3 Gimnasia y Esgrima La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Vélez Sarsfield
- River Plate 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata
Estudiantes: últimos 5 partidos
- Central Córdoba 0-1 Estudiantes La Plata
- Rosario Central 0-1 Estudiantes La Plata
- Estudiantes La Plata 1-2 Argentinos Jrs
- Tigre 1-0 Estudiantes La Plata
- Estudiantes La Plata 1-2 Boca Juniors
¿Dónde jugarán Gimnasia vs Estudiantes?
El Estadio Juan Carmelo Zerillo, situado en La Plata, Argentina albergará el duelo entre Gimnasia vs Estudiantes por las semifinales de la Liga Profesional 2025. Este escenario deportivo cuenta con capacidad para 30.973 asistentes.
