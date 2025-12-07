Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO por semifinales de la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

La emoción por las semifinales de la Liga Profesional 2025 continúa con un vibrante enfrentamiento entre Gimnasia vs Estudiantes este lunes 8 de diciembre desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en Argentina. El pitazo inicial quedó pactado para las 15:00 horas de Perú, además, la transmisión llegará a tus pantallas vía TNT Sports y la plataforma Disney Plus EN DIRECTO.

Antesala del partido Gimnasia vs Estudiantes por la Liga Profesional

Gimnasia quedó listo para lograr un nuevo triunfo al hilo, luego de imponerse por 2-0 contra Barracas Central. El 'Lobo' luchó más de la cuenta para poner su nombre en las 'semis' del Clausura de la Liga Profesional, y ahora tendrá toda la presión de volver a quedarse con una victoria en condición de local sobre el 'León' para seguir luchando por ser campeón.

Tras este resultado, el DT del 'Tripero' habló en conferencia de prensa en donde expuso su gran motivación de haber llegado a esta instancia. "Que pasara Estudiantes fue una motivación extra para nosotros. Queríamos dar este paso para enfrentarlos, tener esa pequeña revancha futbolística. Vamos en busca de eso", señaló.

Estudiantes, por su parte, también pasó por una larga travesía para llegar a esta instancia. De hecho, el 'Pincharrata' viene de superar agónicamente a Central Córdoba por los cuartos de final del torneo argentino con el único tanto de Tiago Palacios.

En tanto, el entrenador Eduardo Domínguez destacó su buen replanteo para la segunda mitad del encuentro, y aprovechó en lanzar una firme advertencia a su próximo oponente de turno. "Nos prepararemos fuertes para enfrentar a ese rival y cumplir el objetivo de llegar a la final", precisó a los medios.

¿Cuándo juega Gimnasia vs Estudiantes?

De acuerdo a la programación oficial, el 'Lobo' y el 'Pincha' jugarán este lunes 8 de diciembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en La Plata, Argentina.

¿A qué hora juega Gimnasia vs Estudiantes?

Gimnasia vs Estudiantes medirán fuerzas por las 'semis' de la Liga Profesional 2025 a partir de las 15:00 horas de Perú o las 17:00 horas de Argentina. Repasa la guía completa de horarios en los países de Sudamérica.

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO?

La transmisión del duelo que afrontarán Gimnasia vs Estudiantes EN DIRECTO por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 irá por TyC Sports Internacional, TNT Sports, ESPN y la plataforma streaming de Disney+ Premium.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Premium Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: TyC Sports Internacional

Colombia: TyC Sports Internacional

Ecuador: TyC Sports Internacional

Internacional: Fanatiz Internacional, Bet365

México: Fanatiz Mexico

Perú: TyC Sports Internacional

Uruguay: Disney+ Premium, TyC Internacional

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional

Gimnasia vs Estudiantes: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Estudiantes es favorito a ganar el duelo ante Gimnasia por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Casas de Apuestas Gimnasia Empate Estudiantes Betsson 3.55 2.98 2.32 Betano 3.50 3.00 2.30 Bet365 3.50 2.95 2.25 1XBET 3.46 2.92 2.29 Coolbet 3.55 3.00 2.30 Doradobet 3.50 3.00 2.25

Gimnasia vs Estudiantes: alineaciones posibles

Gimnasia: Insfran; Pintado, Giampaoli, Enzo Martínez, Torrejón; Max, Schelotto; Panaro, Merlini, Merlo; Marcelo Torres.

Insfran; Pintado, Giampaoli, Enzo Martínez, Torrejón; Max, Schelotto; Panaro, Merlini, Merlo; Marcelo Torres. Estudiantes: Muslera; Román Gómez, Núñez, Pirez, Arzamendia; Ascacibar, Piovi; Palacios, Medina, Cetre; Farias.

Gimnasia: últimos 5 partidos

Barracas Central 0-2 Gimnasia y Esgrima La Plata

Unión (Santa Fe) 1-2 Gimnasia y Esgrima La Plata

Platense 0-3 Gimnasia y Esgrima La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0 Vélez Sarsfield

River Plate 0-1 Gimnasia y Esgrima La Plata

Estudiantes: últimos 5 partidos

Central Córdoba 0-1 Estudiantes La Plata

Rosario Central 0-1 Estudiantes La Plata

Estudiantes La Plata 1-2 Argentinos Jrs

Tigre 1-0 Estudiantes La Plata

Estudiantes La Plata 1-2 Boca Juniors

¿Dónde jugarán Gimnasia vs Estudiantes?

El Estadio Juan Carmelo Zerillo, situado en La Plata, Argentina albergará el duelo entre Gimnasia vs Estudiantes por las semifinales de la Liga Profesional 2025. Este escenario deportivo cuenta con capacidad para 30.973 asistentes.