¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia y dónde ver la semifinal del Torneo Clausura?

Este lunes 8 de diciembre, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2025. De esta manera, los hinchas podrán vivir una nueva edición del Clásico de La Plata y solamente uno de ellos alcanzará la ansiada final.

Desde el estadio Juan Carmelo Zerillo, Estudiantes vs Gimnasia promete ser uno de los más intensos de los playoffs debido a la rivalidad entre estos dos equipos. Revisa dónde se puede ver el partido en vivo, desde qué hora y más.

¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia?

El clásico de La Plata entre Estudiantes vs Gimnasia se jugará a las 15:00 horas en Perú este lunes 8 de diciembre. Se espera la presencia de miles de hinchas con las garantías de la seguridad debido a la magnitud de este enfrentamiento. Revisa los horarios a continuación, según tu país.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

México: 14:00 horas

España: 22:00 horas

¿Dónde ver el partido entre Estudiantes vs Gimnasia?

El enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia se podrá ver en vivo por las señales de Disney+ Premium en toda Sudamérica. Es importante contar con el plan en mención para liberar el contenido deportivo.

Historial de partidos entre Estudiantes vs Gimnasia