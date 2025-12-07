0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito
EN DIRECTO
Perú vs Venezuela por la final del vóley de Juegos Bolivarianos

¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia y dónde ver la semifinal del Torneo Clausura?

El clásico de La Plata volverá a regalarnos un nuevo enfrentamiento de alto calibre. Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en busca de un lugar en la final del Clausura 2025.

Jasmin Huaman
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán por un pase a la final del Clausura 2025.
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán por un pase a la final del Clausura 2025. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Este lunes 8 de diciembre, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2025. De esta manera, los hinchas podrán vivir una nueva edición del Clásico de La Plata y solamente uno de ellos alcanzará la ansiada final.

Alianza Lima enfrenta una dura realidad tras ser Perú 4 en la Copa Libertadores 2026, luego de perder en penales contra Sporting Cristal en los playoffs.

PUEDES VER: Alianza Lima es Perú 4 y estos son sus posibles rivales en Fase 1 de la Libertadores 2026

Desde el estadio Juan Carmelo Zerillo, Estudiantes vs Gimnasia promete ser uno de los más intensos de los playoffs debido a la rivalidad entre estos dos equipos. Revisa dónde se puede ver el partido en vivo, desde qué hora y más.

¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia?

El clásico de La Plata entre Estudiantes vs Gimnasia se jugará a las 15:00 horas en Perú este lunes 8 de diciembre. Se espera la presencia de miles de hinchas con las garantías de la seguridad debido a la magnitud de este enfrentamiento. Revisa los horarios a continuación, según tu país.

  • Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • España: 22:00 horas

¿Dónde ver el partido entre Estudiantes vs Gimnasia?

El enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia se podrá ver en vivo por las señales de Disney+ Premium en toda Sudamérica. Es importante contar con el plan en mención para liberar el contenido deportivo.

Historial de partidos entre Estudiantes vs Gimnasia

  • Estudiantes (2) - Gimnasia (0)
  • Gimnasia (1) - Estudiantes (1)
  • Estudiantes (4) - Gimnasia (1)
  • Gimnasia (0) - Estudiantes (0)
  • Estudiantes (0) - Gimnasia (0)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima es Perú 4 y estos son sus posibles rivales en Fase 1 de la Libertadores 2026

  2. Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO HOY: pronóstico, a qué hora y qué canal transmite

  3. Partidos de hoy EN VIVO, domingo 7 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano