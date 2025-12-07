- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Real Madrid vs Celta
- Alianza Lima vs Universitario
- Boca vs Racing
- Perú vs Venezuela
- Tabla Liga de Vóley
¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia y dónde ver la semifinal del Torneo Clausura?
El clásico de La Plata volverá a regalarnos un nuevo enfrentamiento de alto calibre. Estudiantes y Gimnasia se enfrentan en busca de un lugar en la final del Clausura 2025.
Este lunes 8 de diciembre, Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina 2025. De esta manera, los hinchas podrán vivir una nueva edición del Clásico de La Plata y solamente uno de ellos alcanzará la ansiada final.
PUEDES VER: Alianza Lima es Perú 4 y estos son sus posibles rivales en Fase 1 de la Libertadores 2026
Desde el estadio Juan Carmelo Zerillo, Estudiantes vs Gimnasia promete ser uno de los más intensos de los playoffs debido a la rivalidad entre estos dos equipos. Revisa dónde se puede ver el partido en vivo, desde qué hora y más.
¿A qué hora juega Estudiantes vs Gimnasia?
El clásico de La Plata entre Estudiantes vs Gimnasia se jugará a las 15:00 horas en Perú este lunes 8 de diciembre. Se espera la presencia de miles de hinchas con las garantías de la seguridad debido a la magnitud de este enfrentamiento. Revisa los horarios a continuación, según tu país.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 17:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
- Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas
- México: 14:00 horas
- España: 22:00 horas
¿Dónde ver el partido entre Estudiantes vs Gimnasia?
El enfrentamiento entre Estudiantes y Gimnasia se podrá ver en vivo por las señales de Disney+ Premium en toda Sudamérica. Es importante contar con el plan en mención para liberar el contenido deportivo.
Historial de partidos entre Estudiantes vs Gimnasia
- Estudiantes (2) - Gimnasia (0)
- Gimnasia (1) - Estudiantes (1)
- Estudiantes (4) - Gimnasia (1)
- Gimnasia (0) - Estudiantes (0)
- Estudiantes (0) - Gimnasia (0)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90