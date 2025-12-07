- Hoy:
André Carrillo fue calificado con firmeza por medio brasileño tras partido: "Sin..."
Corinthians, con André Carrillo, empató 1-1 ante Juventude por el Brasileirao y la prensa brasileña no dudó en calificar al atacante peruano.
André Carrillo volvió a tener acción en el Brasileirao en el partido que Corinthians empató 1-1 con Juventude por la fecha 38 de Brasileirao en el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo. Este resultado generó diversas reacciones, tanto en los hinchas como en los medios de comunicación.
Precisamente, algunos portales brasileños analizaron el rendimiento del plantel, siendo Globoesporte uno de ellos, tal como pudo verse en sus recientes publicaciones que compartió y donde le dejó una contundente calificación a la ‘Culebra’, quien arrancó el encuentro de titular.
(Video: Premiere)
¿Qué dijeron en Brasil sobre André Carrillo en el partido Corinthians vs. Mirassol?
“Distribuyó el balón y organizó el mediocampo del equipo blanquinegro durante los 47 minutos que estuvo en el campo. Completó 49 de los 50 pases que intentó. Rara vez se le puso a prueba sin el balón”, indicaron. Cabe señalar que el atacante peruano demostró que está recuperándose de a pocos.
