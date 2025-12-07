0
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Partidos de hoy, lunes 8 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy, lunes 8 de diciembre. Horarios y canales de TV para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 8 de diciembre.
Programación de partidos que se realizarán HOY lunes 8 de diciembre. | Composición de Líbero
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 8 de diciembre. Hay acción en LaLiga, Premier League, Serie A, Liga de Argentina y Liga de Colombia. Horarios y guía de canales para ver en vivo los duelos.

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Estudiantes por las semifinales de la Liga Profesional 2025

PUEDES VER: Gimnasia vs Estudiantes EN VIVO por semifinales de la Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
15:00Gimnasia vs. EstudiantesDisney Plus y TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Osasuna vs. LevanteESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Wolves vs. Manchest UnitedESPN y Dinsey Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
9:00Pisa vs. ParmaESPN y Disney Plus
12:00Udinese vs. GenoaESPN y Disney Plus
14:45Torino vs. AC MilanESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00SA Bulo Bulo vs. Tomayapo
18:00Nacional Potosí vs. Academia del Balompíe

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
15:00Tolima vs. Fortaleza
17:15América de Cali vs. Atlético Nacional
17:15Ind. Medellín vs. Junior
19:20Ind. Santa Fe vs. Atl. Bucaramanga

Partido de hoy por la LigaPro

HoraPartidoCanal
19:00Emelec vs. MacaráZapping y Canal del Fútbol

Partidos de hoy por la Liga Nacional

HoraPartidoCanal
21:00Xelajú vs. AntiguaBet365

Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA

HorariosPartidosCanales
12:00Marruecos vs. Arabia Saudí1xBet
12:00Omán vs. Comores1xBet

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
15:30Vitória Guimaraes vs. Gil Vicente

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

