Partidos de hoy, lunes 8 de diciembre: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy, lunes 8 de diciembre. Horarios y canales de TV para ver los duelos.
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 8 de diciembre. Hay acción en LaLiga, Premier League, Serie A, Liga de Argentina y Liga de Colombia. Horarios y guía de canales para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Gimnasia vs. Estudiantes
|Disney Plus y TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Osasuna vs. Levante
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Wolves vs. Manchest United
|ESPN y Dinsey Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Pisa vs. Parma
|ESPN y Disney Plus
|12:00
|Udinese vs. Genoa
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Torino vs. AC Milan
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|SA Bulo Bulo vs. Tomayapo
|18:00
|Nacional Potosí vs. Academia del Balompíe
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Tolima vs. Fortaleza
|17:15
|América de Cali vs. Atlético Nacional
|17:15
|Ind. Medellín vs. Junior
|19:20
|Ind. Santa Fe vs. Atl. Bucaramanga
Partido de hoy por la LigaPro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Emelec vs. Macará
|Zapping y Canal del Fútbol
Partidos de hoy por la Liga Nacional
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Xelajú vs. Antigua
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Árabe FIFA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Marruecos vs. Arabia Saudí
|1xBet
|12:00
|Omán vs. Comores
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|15:30
|Vitória Guimaraes vs. Gil Vicente
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
