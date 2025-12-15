Alianza Lima apunta a sacar ventaja sobre la 'U' por jugador extranjero: "Inició negociaciones"

Alianza Lima se enfoca en seguir mejorando su plantel para la temporada 2026 en el que ya cuentan oficialmente con Jairo Vélez, además, están a poco de fichar a Luis Ramos y Federico Girotti. A su vez, la directiva del cuadro íntimo trabaja a diario para asegurar a sus principales elementos extranjeros, por lo que uno de ellos parece tener definido su futuro en Matute.

Alianza Lima apunta a sacar ventaja sobre Universitario por delantero de talla internacional

El delantero Alan Cantero no solo es del gusto de los blanquiazules, bajo el mando del técnico Pablo Guede. Sino que, en Universitario también tienen el interés de incorporar al atacante para la Liga 1 y fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026.

Alianza Lima y Universitario buscan firmar a Alan Cantero para el 2026/Composición: GLR

En tal sentido, a través de sus redes sociales el periodista Gerson Cuba brindó detalles sobre el futuro del futbolista de 27 años y señaló que desde la institución victoriana comenzaron a dialogar con la escuadra argentina para tratar de cerrar el traspaso del ariete argentino. "Alianza Lima ya inició negociaciones con la nueva dirigencia de Godoy Cruz para mantener a Alan Cantero en el 2026", precisó en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Cabe recordar que, Cantero estuvo estuvo jugando en condición de préstamo este 2025 en tienda blanquiazul; no obstante, la historia apunta a ser diferente con miras al 2026, pues el 'Bodeguero' solo está dispuesto a aceptar su continuidad en Matute, siempre que el equipo aliancista adquiera su carta pase. Aunque, con la elección de la flamante directiva podrían aceptar una nueva cesión.

"Desde el club argentino señalan: Lo que se pensó anteriormente ya no tiene validez. Estamos empezando una nueva etapa y estamos predispuestos a negociar", acotó el comunicador respecto a la actual postura del 'Tomba'.

¿Cómo le fue a Alan Cantero en Alianza Lima esta temporada?

Alan Cantero llegó a ser pieza clave en algunos partidos oficiales que disputó Alianza Lima esta temporada a lo largo de la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025. Sus números dan cuenta que, el también extremo izquierdo jugó 32 duelos, marcó 5 goles y dio 5 asistencias. Además, registró un aproximado de 1768 minutos.