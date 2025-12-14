- Hoy:
¡Descomunal! Facundo Callejo marca un golazo de volea para el 2-0 de Cusco FC ante Cristal
¡Apareció el goleador! Facundo Callejo apareció a los 55 minutos del segundo tiempo y con una gran volea remonta el marcador para Cusco FC en los playoffs ante Sporting Cristal.
Cusco FC y Sporting Cristal se vienen enfrentando por la vuelta de la final de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. El cuadro imperial venía empatando en el global tras un gol de Iván Colman, hasta que en el segundo tiempo apareció la figura de Facundo Callejo para anotar un golazo y remontar la serie.
El cuadro 'Dorado' viene demostrando un gran juego en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se fue al descanso habiendo igualado la serie. No obstante, sobre los 55 minutos del segundo tiempo, un tiro de esquina desbarataría los planes de los rimenses.
Lucas Colitto fue el encargado de ejecutar el saque y lanzó un centro milimétrico casi al borde del área que cayó directo para que Facundo Callejo se luzca sacando una magistral volea y mande el balón al fondo del arco. Una anotación que desató la algarabía en la hinchada.
Luego de haber marcado este golazo, Callejo salió corriendo hacia la tribuna popular para poder celebrar con los hinchas y de inmediato aparecieron sus compañeros. Por si esto no fuese poco, el delantero tomó un celular y sorprendió al tomarse una 'selfie' en medio de una celebración icónica.
Facundo Callejo sigue aumentado sus estadísticas en la Liga 1
Con esta anotación, Facundo Callejo sigue ampliando sus cifras como el máximo goleador del torneo nacional. Con este tanto, el argentino llegó a los 25 goles en el campeonato, una cifra que reafirma su gran temporada. Además, que es uno de los máximos goleadores históricos del equipo.
