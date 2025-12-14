0
Sporting Cristal vs Cusco FC por la vuelta de los playoffs

¿Cómo se define al ganador si Sporting Cristal y Cusco FC empatan en los playoffs de la Liga 1?

Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan por la final de los playoffs de la Liga 1, donde definirán al Perú 2. Conoce aquí que criterio se aplica en caso igualen en el marcador global.

Angel Curo
Conoce cómo se define al ganador si Sporting Cristal y Cusco FC empatan en los playoffs
Conoce cómo se define al ganador si Sporting Cristal y Cusco FC empatan en los playoffs | Carlos Félix / URPI-LR
Sporting Cristal vs Cusco FC se encuentran disputando el partido de vuelta de la final de los playoffs de la Liga 1 Perú 2025. Los rimenses llegaron con ventaja tras haber ganado por la mínima el partido de ida; mientras que los 'Dorados' esperan dar el golpe en casa y quedarse con el cupo de Perú 2. Con el marcador abierto, te contamos como se determina al ganador si ambos elencos empatan en el global.

Sporting Cristal vs. Cusco FC juegan EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de Liga 1 Perú 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

¿Cómo se define al ganar si Sporting Cristal y Cusco FC empatan en los playoffs?

Este nuevo enfrentamiento entre Cristal y Cusco FC promete dejar grandes emociones por todo lo que hay en juego, considerando que el equipo que venza en el marcador se quedará con el acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta la magnitud del partido, ya está establecido el criterio para definir al vencedor en caso de empate.

Recordemos que Sporting Cristal tenía la ventaja de un gol, por lo que el cuadro imperial deberá vencer también en el partido de vuelta con la diferencia de un gol en el marcador. En caso esto suceda y el partido acabe iguala 1-1 o cualquier otro resultado, no se aplicará el gol de visitante y tampoco existirán tiempos extras.

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal y Cusco FC juegan en Cusco la vuelta de los playoffs.

De esta forma, ambos equipos deberán definir su clasificación en una tanda de penales, elevando al máximo la tensión del encuentro. En esta instancia, el equipo que se imponga se quedará como Perú 2 y clasificará a la etapa de grupos de la Libertadores. Mientras que el perdedor será Perú 3 y clasificará a la Fase 2 del torneo continental.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

