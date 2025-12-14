Aldair Fuentes, figura de Cusco FC, sorprende con firme calificativo a Cristal: "Es un..."

0
El futbolista de Cusco FC no se guardó nada cuando opinó sobre Sporting Cristal, rival al que dejaron fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Erickson Acuña
En un duro partido, Cusco FC se impuso a Sporting Cristal y clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Como era de esperarse, una de las principales figuras de los ‘Guerreros dorados’ del encuentro, como Aldair Fuentes, se pronunció tras el pitazo final del árbitro.

El experimentado futbolista tuvo una importante labor en este compromiso de vuelta de los playoffs, siendo elegido como la figura por L1 MAX, canal de la transmisión del encuentro, el cual tuvo muchas paralizaciones y polémicas en ambas áreas, sobre todo en la etapa complementaria.  

Aldair Fuentes y su contundente mensaje tras derrotar a Sporting Cristal 

“Sabemos que Sporting Cristal es un equipo grande, es normal que después de meter el segundo gol, nos metamos, tratando de defender el resultado, pero creo que el equipo estuvo muy bien”, respondió Aldair Fuentes al ser consultado sobre cómo vivió los últimos minutos del partido.

(Video: L1 MAX)

Asimismo, se refirió a su presencia en este encuentro que casi no se da por una lesión; sin embargo, logró reponerse a tiempo y fue clave en el cotejo contra el equipo de Paulo Autuori.  

“Me siento muy emocionado porque hace 2 días no sabía si iba a jugar. Me dolía mucho el hombro, pero le doy gracias a dios porque me da la posibilidad de terminar un gran año. Habíamos hecho una gran temporada, pero no iba a valer de nada si no ganábamos este partido”, agregó.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

