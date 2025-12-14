No continuó en Alianza Lima y hoy se rinde ante club rival de la Liga 1: "Somos otra cosa"

La Liga 1 2025 se terminó y los diferentes equipos comenzaron a planificar la temporada 2026 donde esperan lograr los objetivos, en algunos casos revertir la situación. En ese sentido, las renovaciones, fichajes y salidas iniciaron, sorprendiendo a los hinchas en algunos casos.

Y es que los clubes saben que para lograr los objetivos necesitan de los mejores jugadores en sus plantillas. De esta manera, un exfutbolista de Alianza Lima firmó por una importante escuadra que disputará la Copa Libertadores el próximo año en la que deberá mostrar toda su experiencia.

Clubes de la Liga 1 se arman para la temporada 2026

“Fue un buen partido en Lima, fue duro, pero definitivamente acá (Estadio Inca Garcilaso de la Vega) nosotros somos otra cosa. Cusco FC ha mostrado que de visita hace grandes partidos, pero de local mucho más, de local impone un juego, impone un ritmo, tenemos jugadores muy importantes, no solo de mitad de la cancha para adelante, sino para atrás, jugadores que te sacan la pelota limpia”, dijo José Manzaneda a las cámaras de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

El flamante fichaje de los ‘Guerreros dorados’, que tuvo un paso importante por Alianza Lima antes de llegar a Los Chankas, se pronunció en la previa del encuentro ante Sporting Cristal en el Cusco que definía el cupo de Perú 2, resaltando que el cuadro cusqueño es un rival duro para cualquier equipo. Sobre su ilusión de hacer una gran campaña en el torneo de la Conmebol, dejó un firme mensaje.

“Sí, definitivamente por mi carrera, porque en lo personal siento que debo dar ese paso, ese salto de calidad como lo fue en Alianza por ejemplo, pero ahora la vida, el fútbol me da esta nueva oportunidad de poder demostrar mi talento”, agregó.