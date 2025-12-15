En Sporting Cristal quedaron muy fastidiados tras caer ante Cusco FC y no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. A pesar de ganar en la ida, los celestes sufrieron en la altura de Cusco. Ahora, con Paulo Autuori a la cabeza, pasan la página y empiezan a pensar en la temporada 2026. Para esto habrá renovaciones y salidas, estas será anunciadas en los próximos días.

Una de las renovaciones es la del delantero Irven Ávila, quién terminaba contrato a fin de año. Después de 5 temporadas seguidas con la camiseta de Sporting Cristal se pensaba que ya era un momento de cerrar nuevamente el ciclo, pero su presencia en el 2026 tiene el respaldo de la directiva, el comando técnico y seguro que también de los jugadores.

"Irven Ávila llegó a un acuerdo con Sporting Cristal. El delantero nacional continuará en el cuadro rimense. Es del gusto de Paulo Autuori. La propuesta fue acercada al entorno de Irven por parte de la directiva hace semanas y no hubo muchas complicaciones para llegar a un acuerdo", reveló el periodista Denilson Barrenechea en su cuenta de X. Con 35 años seguirá en el ataque celeste.

Irven Ávila jugará en 2026 con Sporting Cristal / Fuente: Denilson B

La temporada 2025 de Irven Ávila

Es uno de los capitanes de Sporting Cristal y este año mejoró sus números con respecto a la temporada 2024. Ante la falta de delanteros, Autuori le daba la confianza al 'Cholito'. El año pasado apenas 5 goles, pues este año se reinvindicó y llegó al las 11 anotaciones. Además aportó 2 asistencias. Irven Ávila todavía se mantiene como uno de los mejores delanteros de la liga.

Irven Ávila y su amor por Sporting Cristal

Pocos no lo saben, pero Irven Ávila ha disputado un total de 11 temporadas con la camiseta de Sporting Cristal. Por eso es uno de los referentes. Estuve presente en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Después, volvió en 2021 y se quedó hasta este año 2025. Con los celestes ganó 3 títulos de Liga 1 y una Copa Bicentenario.