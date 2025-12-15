Se fue por la puerta falsa de Sporting Cristal y ahora jugará la Sudamericana con destacado club

Siguen las sorpresas en el mercado de pases del fútbol peruano. Adrián Ascues dejó Cienciano (tenía contrato hasta finales del 2026) y -según indican- su próximo destino será destacado club de la Liga 1.

Mediante sus redes sociales, Cienciano informó que llegó a un acuerdo con Ascues para finalizar su vínculo contractual. El 'Papá' agradeció al jugador de 23 años por su compromiso con el club y le deseó éxitos en sus futuros retos deportivos.

"Agradecemos su profesionalismo y compromiso durante el tiempo que defendió nuestra institución, y le deseamos los mayores éxitos en sus próximos desafíos profesionales", expresó Cienciano.

Adrián Ascues rescindió su contrato con Cienciano.

En este 2025, Ascues llegó a Cienciano tras dejar Sporting Cristal. Pero a mitad de temporada fue cedido a préstamo a César Vallejo para disputar la Liga 2.

¿Dónde jugará Adrián Ascues?

Ernesto Jerónimo Macedo informó en su cuenta X que Adrián Ascues jugará la Copa Sudamericana con Deportivo Garcilaso. El habilidoso mediocentro seguirá su carrera deportiva en Cusco.

Adrián Ascues y su paso por Sporting Cristal

Adrián Ascues pasó por las juveniles de Sporting Cristal, pero en el 2020 dejó la Sub 20 del cuadro celeste para jugar en Alianza Lima.

Solo estuvo una temporada en los blanquiazules. Pasó por Regatas Lima y finalmente llegó a Municipal. Con el conjunto 'Edil', Ascues alcanzó un nivel importante. Es por ello que Cristal decidió repatriarlo (en el 2023).

A pesar de las emociones por su vuelta, Ascues no logró consolidarse en el cuadro rimense . En la previa de la Tarde Celeste 2025, el conjunto bajopontino anunció su salida.