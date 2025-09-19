0

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 20 de septiembre: programación y dónde ver transmisión

Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 20 de septiembre. Hay duelos en LaLiga, Premier League, Serie A, Liga 1, entre otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 19 de septiembre
Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 19 de septiembre | FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene y este sábado 20 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. En la Premier juegan Manchester United vs Chelsea, en LaLiga Real Madrid vs Espanyol, en la Serie A Udinese vs Milan. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión de los torneos más importantes.

Alianza Lima definirá en la vuelta ante U de Chile su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
19:00UTC vs UniversitarioL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Liverpool vs EvertonESPN, Disney+
9:00Brighton vs TottenhamDisney+
9:00Wolverhampton vs Leeds UnitedESPN2, Disney+
9:00West Ham vs Crystal PalaceDisney+
9:00Burnley vs Nottingham ForestDisney+
11:30Manchester United vs ChelseaESPN, Disney+
14:00Fulham vs BrentfordDisney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Girona vs LevanteESPN3, Disney+
9:15Real Madrid vs EspanyolDIRECTV Sports, DGO
11:30Deportivo Alavés vs SevillaESPN2, Disney+
11:30Villarreal vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO
14:00Valencia vs Athletic ClubDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Bologna vs GenoaDisney+
11:00Hellas Verona vs JuventusDisney+
13:45Udinese vs MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Augsburg vs Mainz 05Disney+
8:30Hamburger SV vs HeidenheimDisney+
8:30Werder Bremen vs FreiburgDisney+
8:30Hoffenheim vs Bayern MünchenESPN, Disney+
11:30RB Leipzig vs KölnDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Nantes vs RennesDisney+
12:00Brest vs NiceDisney+
14:05Lens vs LilleZapping

Partidos de hoy en Primeira Liga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Santa Clara vs AlvercaGolTV
9:30Nacional vs Arouca
12:00AVS vs BenficaGolTV, Zapping
14:30Vitória Guimarães vs Sporting BragaGolTV

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Barracas Central vs SarmientoTyC Sports, Disney+
14:45Unión Santa Fe vs Independiente RivadaviaTyC Sports, TNT Sports
17:00Tigre vs AldosiviTyC Sports, Disney+
19:15Atlético Tucumán vs River PlateTyC Sports, ESPN

Partidos de hoy en Primera División Bolívar

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Bolívar vs ABBFutbol Canal
14:00Oriente Petrolero vs Nacional PotosíFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Internacional vs GrêmioFanatiz, Globo, Zapping
10:00Ceará vs BahiaFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Vitória vs FluminenseFanatiz, Zapping, Claro TV+
16:30Botafogo vs Atlético MineiroFanatiz, Premiere, Amazon Prime Video
19:00Palmeiras vs FortalezaFanatiz, SporTV, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Envigado vs AlianzaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
16:10Llaneros vs Rionegro ÁguilasRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
18:20Deportivo Pasto vs Santa FeRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:30La Equidad vs Deportivo CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Mushuc Runa vs Independiente del ValleCanal del Futbol, Zapping
16:30Delfin vs Técnico UniversitarioCanal del Futbol, Zapping
16:30Cuniburo vs MantaCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Deportivo Recoleta vs Atlético TembetaryTigo Sports
17:00Cerro Porteño vs Sportivo AmelianoTigo Sports

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Pachuca vs QuerétaroFOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX
20:00Pumas UNAM vs TigresUDN, Univision
20:07Guadalajara vs TolucauboTV, Telemundo, UNIVERSO, Peacock
22:05Monterrey vs AméricaTUDN, Univision

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Volendam vs ExcelsiorESPN, Watch ESPN
11:45Groningen vs TelstarESPN 3, Watch ESPN
13:00Fortuna Sittard vs UtrechtDisney+
14:00NAC Breda vs HeraclesESPN 2, Watch ESPN

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Rayo Zuliano vs Monagas
17:00Estudiantes Mérida vs Portuguesa
18:30Caracas vs Zamora

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
11:00New York City vs CharlotteMLS Season Pass
13:30Philadelphia Union vs New EnglandMLS Season Pass
15:30Atlanta United vs San DiegoMLS Season Pass
18:30Columbus Crew vs Toronto FCMLS Season Pass
18:30Inter Miami vs DC UnitedMLS Season Pass
18:30CF Montréal vs New York RBMLS Season Pass
18:30Orlando City SC vs Nashville SCMLS Season Pass
19:30Sporting KC vs Vancouver WhitecapsMLS Season Pass
19:30Minnesota United vs Chicago FireMLS Season Pass
19:30Houston Dynamo vs Portland TimbersMLS Season Pass
19:30Dallas vs Colorado RapidsMLS Season Pass
21:30LA Galaxy vs CincinnatiMLS Season Pass
21:30SJ Earthquakes vs St. Louis CityMLS Season Pass

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

