Partidos de hoy EN VIVO, sábado 20 de septiembre: programación y dónde ver transmisión

El fútbol no se detiene y este sábado 20 de septiembre hay una importante programación de partidos en vivo en todo el mundo. En la Premier juegan Manchester United vs Chelsea, en LaLiga Real Madrid vs Espanyol, en la Serie A Udinese vs Milan. Para seguir todos los encuentros, revisa el horario y canales de transmisión de los torneos más importantes.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|UTC vs Universitario
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Liverpool vs Everton
|ESPN, Disney+
|9:00
|Brighton vs Tottenham
|Disney+
|9:00
|Wolverhampton vs Leeds United
|ESPN2, Disney+
|9:00
|West Ham vs Crystal Palace
|Disney+
|9:00
|Burnley vs Nottingham Forest
|Disney+
|11:30
|Manchester United vs Chelsea
|ESPN, Disney+
|14:00
|Fulham vs Brentford
|Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Girona vs Levante
|ESPN3, Disney+
|9:15
|Real Madrid vs Espanyol
|DIRECTV Sports, DGO
|11:30
|Deportivo Alavés vs Sevilla
|ESPN2, Disney+
|11:30
|Villarreal vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Valencia vs Athletic Club
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Bologna vs Genoa
|Disney+
|11:00
|Hellas Verona vs Juventus
|Disney+
|13:45
|Udinese vs Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Augsburg vs Mainz 05
|Disney+
|8:30
|Hamburger SV vs Heidenheim
|Disney+
|8:30
|Werder Bremen vs Freiburg
|Disney+
|8:30
|Hoffenheim vs Bayern München
|ESPN, Disney+
|11:30
|RB Leipzig vs Köln
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Nantes vs Rennes
|Disney+
|12:00
|Brest vs Nice
|Disney+
|14:05
|Lens vs Lille
|Zapping
Partidos de hoy en Primeira Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Santa Clara vs Alverca
|GolTV
|9:30
|Nacional vs Arouca
|12:00
|AVS vs Benfica
|GolTV, Zapping
|14:30
|Vitória Guimarães vs Sporting Braga
|GolTV
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Barracas Central vs Sarmiento
|TyC Sports, Disney+
|14:45
|Unión Santa Fe vs Independiente Rivadavia
|TyC Sports, TNT Sports
|17:00
|Tigre vs Aldosivi
|TyC Sports, Disney+
|19:15
|Atlético Tucumán vs River Plate
|TyC Sports, ESPN
Partidos de hoy en Primera División Bolívar
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Bolívar vs ABB
|Futbol Canal
|14:00
|Oriente Petrolero vs Nacional Potosí
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Internacional vs Grêmio
|Fanatiz, Globo, Zapping
|10:00
|Ceará vs Bahia
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Vitória vs Fluminense
|Fanatiz, Zapping, Claro TV+
|16:30
|Botafogo vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Premiere, Amazon Prime Video
|19:00
|Palmeiras vs Fortaleza
|Fanatiz, SporTV, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Envigado vs Alianza
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|16:10
|Llaneros vs Rionegro Águilas
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|18:20
|Deportivo Pasto vs Santa Fe
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:30
|La Equidad vs Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Mushuc Runa vs Independiente del Valle
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Delfin vs Técnico Universitario
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Cuniburo vs Manta
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Deportivo Recoleta vs Atlético Tembetary
|Tigo Sports
|17:00
|Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Pachuca vs Querétaro
|FOX Mexico, Amazon Prime Video, ViX
|20:00
|Pumas UNAM vs Tigres
|UDN, Univision
|20:07
|Guadalajara vs Toluca
|uboTV, Telemundo, UNIVERSO, Peacock
|22:05
|Monterrey vs América
|TUDN, Univision
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Volendam vs Excelsior
|ESPN, Watch ESPN
|11:45
|Groningen vs Telstar
|ESPN 3, Watch ESPN
|13:00
|Fortuna Sittard vs Utrecht
|Disney+
|14:00
|NAC Breda vs Heracles
|ESPN 2, Watch ESPN
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Rayo Zuliano vs Monagas
|17:00
|Estudiantes Mérida vs Portuguesa
|18:30
|Caracas vs Zamora
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|New York City vs Charlotte
|MLS Season Pass
|13:30
|Philadelphia Union vs New England
|MLS Season Pass
|15:30
|Atlanta United vs San Diego
|MLS Season Pass
|18:30
|Columbus Crew vs Toronto FC
|MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs DC United
|MLS Season Pass
|18:30
|CF Montréal vs New York RB
|MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City SC vs Nashville SC
|MLS Season Pass
|19:30
|Sporting KC vs Vancouver Whitecaps
|MLS Season Pass
|19:30
|Minnesota United vs Chicago Fire
|MLS Season Pass
|19:30
|Houston Dynamo vs Portland Timbers
|MLS Season Pass
|19:30
|Dallas vs Colorado Rapids
|MLS Season Pass
|21:30
|LA Galaxy vs Cincinnati
|MLS Season Pass
|21:30
|SJ Earthquakes vs St. Louis City
|MLS Season Pass
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.