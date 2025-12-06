Alianza Lima y las siete bajas confirmadas para enfrentar HOY a Sporting Cristal por los playoffs

Quedan pocas horas para el enfrentamiento entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga 1. Los blanquiazules buscan hacer respetar su localía y pasar a la final en busca de ser Perú 2. No obstante, previo al encuentro se confirmó que tendrán que afrontar la baja de hasta siete jugadores.

Alianza Lima tendrá siete bajas confirmadas ante Sporting Cristal

Previo al partido, Alianza Lima hizo oficial la lista de convocados del DT Néstor Gorosito para afrontar el clásico, donde llamó la atención la ausencia de siete jugadores importantes: Gaspar Gentile, Guillermo Enrique, Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Matías Succar, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud.

Gentile, Enrique y Cari son los nombres más llamativos dentro de esta lista, especialmente por la continuidad que tuvieron durante la temporada. Los dos primeros habían sido considerados en el duelo de ida, pero quedaron fuera para esta ocasión; en el caso de Enrique, su ausencia alimenta aún más los rumores de una posible salida a fin de año. Cari, por su parte, sumó otro partido sin ser tomado en cuenta y ya acumula un mes fuera de las canchas.

Piero Cari, Guillermo Enrique y Gaspar Gentile no jugarán ante Sporting Crista.

En cuanto a Burlamaqui y Succar, sus ausencias responden a una decisión estrictamente técnica. El volante llegó como refuerzo a mitad de temporada, pero no ha logrado consolidarse en el equipo. Succar, en cambio, está prácticamente descartado del proyecto y solo espera que culmine la temporada para definir su futuro lejos de tienda victoriana.

Finalmente, Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud quedaron fuera debido a sus procesos de recuperación. En el caso del lateral aún no hay un parte médico actualizado, mientras que Archimbaud continúa en rehabilitación tras ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla.

Guillermo Enrique dejó el Perú

De acuerdo a la información que compartió el periodista ‘Tigrillo’ Navarro en 'PBO Campeonísimo', el lateral argentino abandonó tierras peruanas por un inconveniente y no jugará más con la camiseta de Alianza Lima en este 2025.

"Me dicen que Enrique no está en lista, es más, ni siquiera está en el país, tuvo que viajar aparentemente por un problema, no sé si personal, pero se despidió de la temporada", informó el comunicador.