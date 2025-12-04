Vale medio millón, dejó Sporting Cristal y ahora es anunciado por Cusco FC para 2026: "Bienvenido"

La temporada está llegando a su fin, aunque Cusco FC aún tendrá que afrontar las finales de los playoffs en busca de conseguir ser Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras tanto, la directiva viene definiendo el armado del plantel con el objetivo de conquistar la Liga 1 2026. En ese contexto, acaban de anunciar a un exjugador de Sporting Cristal valorizado en medio millón de euros.

Cusco FC anunció el fichaje de ex Sporting Cristal valorizado en medio millón

Cusco FC fue uno de los equipos revelación en esta temporada, consiguiendo pelear el título nacional y su clasificación a la Copa Libertadores. Con el objetivo de seguir en esa línea, buscan armar un plantel más amplio para destacar la siguiente temporada. Por ello, acaban de cerrar un nuevo fichaje.

Mediante sus redes sociales, el cuadro imperial emocionó a su hinchada anunciando la contratación de Diego Soto, volante de 24 años, con un pasado en Sporting Cristal y que jugó esta temporada en las filas de Atlético Grau.

Cusco FC anunció el fichaje de Diego Soto para la Liga 1 2026.

"Bienvenido a tu nueva casa, Diego Soto. Diego llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ¡A escribir juntos una nueva historia dorada!", fue el mensaje del club dándole la bienvenida al mediocampista.

De esta forma, el talentoso jugador escribe una etapa en su carrera, donde buscará destacar con 'Los Dorados' en la Copa Libertadores y la Liga 1 2026.

Diego Soto y su paso por Sporting Cristal

Diego Soto formó parte de las divisiones menores de Sporting Cristal, donde deslumbró con su talento y logró dar el salto al primer equipo, debutando profesionalmente en 2019. No obstante, su mejor momento fue en 2021, jugando 17 partidos con los rimenses. Durante su paso por el club, logró levantar la Liga 1 2020 y la Copa Bicentenario 2021.

¿Cuánto vale Diego Soto?

Tras su salida de Sporting Cristal, el valor de mercado de Diego Soto ha ido en un constante aumento. Según el portal internacional Transfermarkt, el joven volante tiene una cotización de 500 mil euros, la más alta de toda su carrera. Cabe señalar que esta cifra se perfila a seguir creciendo teniendo en cuenta su proyección.

