Figura extranjera de Alianza sorprende con emotivo mensaje tras no lograr título: "Termina..."

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto con el primer equipo, en Liga Femenina y demás categorías; sin embargo, no todo fue como esperaban y ahora lucha el último tramo de la temporada buscando la gloria. En ese contexto, una figura extranjera que llegó al cuadro blanquiazul dejó un emotivo mensaje.

Cabe mencionar que para lograr las metas, el club ‘íntimo’ necesitó de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, se reforzó de la mejor manera en el mediocampo. Futbolista que tuvo grandes partidos con el cuadro victoriano llamó la atención con su publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Futbolista de Alianza Lima captó la atención de los hinchas en redes sociales

Se trata de Rafaela Marques, talentosa volante brasileña que logró campeonar con Alianza Lima Femenino en la temporada 2024, y que ahora mostró su tristeza por haber fallado su remate en la última tanda de penales ante Universitario que permitió a las ‘Leonas’ quedarse con el Torneo Clausura 2025.

“Desarrollé un vínculo muy fuerte con este club. Esta derrota no me duele físicamente, sino en el alma. Hoy estoy triste, pero mañana tengo que estar de pie, porque así es la vida de un atleta. Viví momentos increíbles con todos ustedes y estoy segura de que di lo mejor de mí. Dios lo sabe todo y estoy segura de que viviremos muchas cosas buenas juntos. Gracias a todos los que nos apoyaron hoy, y que esto no termina aquí. Perdimos una batalla, no la guerra”, escribió en su red social.

La publicación de Rafaela Marques tras perder ante Universitario

Tras este título de Universitario, volverán a enfrentarse en dos encuentros de ida y vuelta buscando al ganador de la temporada 2025. En el caso de Alianza Lima, el bicampeonato nacional.