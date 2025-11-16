Juega en Alianza Lima, no brilló ante Universitario y ahora filtran su foto con camiseta de la 'U'

Futbolista de Alianza Lima no tuvo su mejor día cuando enfrentó a Universitario de Deportes, por lo que se llevó algunas críticas por parte de la hinchada. Sin embargo, lo que pocos se esperaban es que se filtraran fotografías suyas vistiendo los colores de la 'U'. ¿De quién se trata?

Resulta que las blanquiazules perdieron la final del Torneo Clausura ante el cuadro crema, esto por tanda de penales en el Estadio Alejandro Villanueva. Por ello, ahora tendrán que volver a jugar el clásico pero por el título absoluto de la Liga Femenina 2025. En ese sentido, Maryory Sánchez fue una de las protagonistas del encuentro.

Lamentablemente para la portera lo que destacó no fue su actuación positiva, sino que no pudo atajarle ni un solo penal a Universitario de Deportes y se quedó con las ganas de ayudar a sus compañeras, quienes también se equivocaron porque erraron dos de los penales. Tras lo anterior mencionado, en redes sociales recordaron el pasado de la guardameta vestida de crema.

Maryory Sánchez cuando jugaba en Universitario.

Y es que antes de llegar a Alianza Lima, Maryory Sánchez jugó en la 'U' desde el 2014 al 2017, pero en tienda blanquiazul se encuentra desde el 2021, aunque con un paso por Millonarios de Colombia, y ha ganado los títulos de 2021, 2022 y 2024 de la Liga Femenina.

¿En qué clubes ha jugado Maryory Sánchez?

Estos son los equipos donde ha estado la portera de la selección peruana: