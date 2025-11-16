0

¿Firmará? Exfigura de Gremio emocionó a hinchas tras presenciar partido de Alianza Lima en Matute

Durante el clásico femenino, un exjugador de Gremio emocionó a los hinchas al hacerse presente en Matute, despertando ilusión porque firme contrato con Alianza Lima.

Angel Curo
Exfigura de Gremio emocionó a hinchas tras presenciar partido de Alianza Lima en Matute
Exfigura de Gremio emocionó a hinchas tras presenciar partido de Alianza Lima en Matute | Carlos Félix/URPI | Composición: Líbero
Alianza Lima se alista para disputar su último partido del Torneo Clausura 2025 ante UTC, aunque la mirada ya está puesta en los playoffs, donde buscarán su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En paralelo, la directiva trabaja en la planificación del plantel para la próxima temporada y, en medio de los rumores de posibles altas y bajas, un exfutbolista de Gremio se hizo presente en Matute.

Exfigura de Gremio emocionó a hinchas tras presenciar partido de Alianza Lima

Se trata de Hernán Barcos, exdelantero de Gremio de Brasil, quien se dejó ver en las tribunas del Estadio de Matute, en La Victoria, mientras observaba el clásico femenino entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

La presencia del atacante no pasó inadvertida para los hinchas blanquiazules, quienes le expresaron su cariño. En un video difundido en redes sociales se aprecia al ‘Pirata’ dedicando tiempo a firmar camisetas de Alianza Lima, en medio de la incertidumbre que existe sobre su continuidad para la próxima temporada.

Video: Salvador Balarezo

Cabe recordar que Barcos mantiene contrato con los ‘íntimos’ hasta finales de la temporada, por lo que, de no llegar a un acuerdo, pondrá fin a su etapa en el club después de cinco años, tras su llegada en 2020.

Hernán Barcos se pronunció sobre su posible salida de Alianza Lima

Durante un evento, Hernán Barcos se pronunció ante los rumores que indican que no extenderá su vínculo con Alianza Lima y dejó en claro que por el momento aún no hay nada definido, por lo que a final de temporada se reunirá con la dirección deportiva para poder llegar a un acuerdo.

"Hay que esperar, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en conversar por el campeonato. Estoy tranquilo y esperando que se de la cosa", expresó el delantero argentino.

Hernán Barcos: trayectoria

  • Racing (Argentina)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Olmedo (Ecuador)
  • Estrella Roja (Serbia)
  • Huracán (Argentina)
  • Shanghái Shenhua (China)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Gremio (Brasil)
  • Sporting de Lisboa (Portugal)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Bashundhara Kings (Bangladesh)
  • FC Messina (Italia)
  • Alianza Lima

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

