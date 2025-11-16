Jayo deja fuerte crítica sobre situación de Hernán Barcos en Alianza Lima: "Su renovación..."

Alianza Lima todavía no asegura su pase directo a la Copa Libertadores y mientras esperan para concretar su primer objetivo, también se puso en pausa el futuro de Hernán Barcos en la institución. El histórico Juan Jayo Legario mostró su respaldo total ante la tensa situación que vivió el 'Pirata' al pedirle la cinta de capitán a Carlos Zambrano en el partido ante Los Chankas.

Tras lo ocurrido en el último partido de Alianza Lima, el delantero blanquiazul se pronunció para aceptar su error al pedirle el brazalete con una actitud errónea a Zambrano. También señaló que el tema quedó aclarado con el 'Káiser'. "Fue un error mío. Yo estaba con la cabeza un poco caliente y se lo pedí a Carlos (Zambrano), tal vez de mala manera. Le pedí disculpas y hablé con el grupo porque no era la forma y no era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, aparte no tenía necesidad", indicó.

Jayo respalda situación de Hernán Barcos en Alianza

Ante la polémica que se generó por la actitud de Hernán Barcos, Juan Jayo señaló que el momento que está viviendo el 'Pirata' también pudo haber afectado. El futuro del argentino se estaría definiendo en las próximas semanas.

"Lo de Barcos… hay varias cosas. Justamente puede ser que por lo que pasó en la semana y está involucrado Zambrano. También puede ser por el tema de su renovación que no se esclarece, que no ve seguramente tanto interés por renovar a Barcos de parte de la directiva, no sé. Puede ser muchas cosas, el no jugar, el ser suplente a estas alturas también molesta. Por cómo se están dando las cosas, un jugador puede reaccionar de diferentes maneras por distintas cosas", sostuvo en el programa de 'A presión'.

Hernán Barcos habría recibido ofertas del extranjero

El deseo de Hernán Barcos es seguir jugando para Alianza Lima, pero en las últimas semanas se inició un rumor sobre posibles ofertas que habría recibido el futbolista del fútbol en Paraguay, Uruguay y Ecuador. Desde la institución blanquiazul se tendría la idea de contar con el atacante para la próxima temporada, al igual que Paolo Guerrero.

¿Cuándo juega Alianza?

Alianza Lima volverá a las canchas el próximo domingo 23 de noviembre cuando se enfrente a UTC de Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m.