- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Mr. Peet alerta sobre el factor que pone en jaque a Gorosito en Alianza: "No hay remedio si…"
A pesar de haber firmado su renovación con Alianza Lima, en Néstor Gorosito podría no continuar en el club blanquiazul si es que no cumple importante objetivo, dice Mr. Peet.
Desde que se anunció la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima, se puso en duda si realmente se respetaría el contrato debido a que no se tiene asegurado el pase directo a la Copa Libertadores. Los blanquiazules siguen luchando por ser 'Perú 2' y Mr. Peet destapó una dura realidad que podría acabar con el vínculo de 'Pipo' y la institución victoriana.
PUEDES VER: Rebagliati critica fichaje de Alianza Lima que firmó por todo el 2026: "Ha puesto sobre la mesa..."
Néstor Gorosito logró una destacada campaña en Alianza Lima a nivel internacional este 2025; sin embargo, terminaron sin posibilidades de luchar por el título nacional y esto es algo que no se puede repetir en el próximo año. Para ello, se anunció la renovación del 'Pipo', pero la misma podría correr el riesgo de no cumplirse en caso de no alcanzar un objetivo crucial para la institución.
Mr. Peet expone problema en Alianza con la continuidad de Gorosito
El comentarista deportivo Mr. Peet fue claro al indicar que en Alianza la prioridad es ser campeones en el 2026 y si bien ya se anunció la renovación de Néstor Gorosito como DT para toda la próxima temporada, si no logra ser Perú 2; es decir, la clasificación directa a la Copa Libertadores, su contrato corre el riesgo de no concretarse.
"Yo creo que no hay remedio si Alianza no es Perú 2. Si Alianza no se mete a fase de grupos no hay forma de que se mantenga el proyecto Gorosito. Si Alianza no se mete a fase de grupos, va a ser muy complicado, no hay forma. La prioridad, y él lo sabe, la institución lo sabe, es meterse a fase de grupos. De lo contrario, nos va a pasar lo mismo que nos pasó este año", indicó Mr. Peet.
(Video: Mr. Peet Channel)
Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta el 2026, lo que quiere decir que el técnico argentino aseguró su continuidad para todo el año en la Liga 1 y si los resultados lo acompañan podría extender aún más su vínculo con los blanquiazules.
Delantero argentino suena para reforzar Alianza Lima
El periodista José Varela señaló que el viaje que realizó Alianza Lima a Argentina fue para ver el tema de Luis Advíncula, pero también para buscar el refuerzo de otros jugadores y el nombre de 'Wanchope' Ábila podría llegar al mundo blanquiazul.
"Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que Wanchope Ábila es una opción. Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs Newells Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo", señaló Varela.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina: pronósticos, hora y canales
- 2
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY y dónde ver EN VIVO final del Clausura de Liga Femenina?
- 3
Rebagliati critica fichaje de Alianza Lima que firmó por todo el 2026: "Ha puesto sobre la mesa..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90