Mr. Peet alerta sobre el factor que pone en jaque a Gorosito en Alianza: "No hay remedio si…"

Desde que se anunció la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima, se puso en duda si realmente se respetaría el contrato debido a que no se tiene asegurado el pase directo a la Copa Libertadores. Los blanquiazules siguen luchando por ser 'Perú 2' y Mr. Peet destapó una dura realidad que podría acabar con el vínculo de 'Pipo' y la institución victoriana.

Néstor Gorosito logró una destacada campaña en Alianza Lima a nivel internacional este 2025; sin embargo, terminaron sin posibilidades de luchar por el título nacional y esto es algo que no se puede repetir en el próximo año. Para ello, se anunció la renovación del 'Pipo', pero la misma podría correr el riesgo de no cumplirse en caso de no alcanzar un objetivo crucial para la institución.

Mr. Peet expone problema en Alianza con la continuidad de Gorosito

El comentarista deportivo Mr. Peet fue claro al indicar que en Alianza la prioridad es ser campeones en el 2026 y si bien ya se anunció la renovación de Néstor Gorosito como DT para toda la próxima temporada, si no logra ser Perú 2; es decir, la clasificación directa a la Copa Libertadores, su contrato corre el riesgo de no concretarse.

"Yo creo que no hay remedio si Alianza no es Perú 2. Si Alianza no se mete a fase de grupos no hay forma de que se mantenga el proyecto Gorosito. Si Alianza no se mete a fase de grupos, va a ser muy complicado, no hay forma. La prioridad, y él lo sabe, la institución lo sabe, es meterse a fase de grupos. De lo contrario, nos va a pasar lo mismo que nos pasó este año", indicó Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima hasta el 2026, lo que quiere decir que el técnico argentino aseguró su continuidad para todo el año en la Liga 1 y si los resultados lo acompañan podría extender aún más su vínculo con los blanquiazules.

Delantero argentino suena para reforzar Alianza Lima

El periodista José Varela señaló que el viaje que realizó Alianza Lima a Argentina fue para ver el tema de Luis Advíncula, pero también para buscar el refuerzo de otros jugadores y el nombre de 'Wanchope' Ábila podría llegar al mundo blanquiazul.

"Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que Wanchope Ábila es una opción. Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs Newells Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo", señaló Varela.