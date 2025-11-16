- Hoy:
Prensa de Argentina dio rotunda opinión sobre César Inga ante posible fichaje por Racing: "Un..."
César Inga suena para dejar Universitario y dar el salto al exterior firmando con Racing Club. En medio de ello, un medio argentino analizó el posible fichaje del defensor.
César Inga es uno de los jugadores con mayor proyección de Universitario de Deportes, donde ha sostenido un notable nivel que lo ha llevado a despertar el interés de diversos clubes. Uno de ellos es Racing Club, que pretende hacerse con los servicios del lateral para la siguiente temporada. Ante este interés, la prensa argentina sorprendió al opinar sobre el peruano. ¿Qué dijeron?
PUEDES VER: Deportivo Garcilaso firmó a exfutbolista de Palmeiras de Brasil para jugar la Sudamericana
Prensa de Argentina dio rotunda opinión sobre César Inga
El portal argentino 'El Crack Deportivo' analizó el mercado de fichajes de Racing Club para la próxima temporada y destacó el interés de la directiva de la 'Academia' por César Inga, señalando que el entrenador Gustavo Costas ya tiene en carpeta al futbolista peruano.
Del mismo modo, el medio argentino resaltó los logros que Inga ha alcanzado en esta campaña, donde ha mostrado un rendimiento sobresaliente que incluso le permitió ser convocado a la selección peruana. También subrayaron su polifuncionalidad, cualidad que le permite desempeñarse como defensor central, un aspecto que consideran valioso para el esquema de Racing.
Portal argentino opinó sobre César Inga en medio del interés de Racing Club por su fichaje.
"Gustavo Costas mira un lateral izquierdo para el próximo mercado de pases de Racing: César Inga, futbolista de Universitario, forma parte del seleccionado de su país, lo buscan en la MLS y puede jugar de stopper", mencionaron.
Racing Club ofreció un millón de dólares por César Inga
El interés del conjunto argentino por incorporar a César Inga es concreto, luego de conocerse que ya presentaron una importante oferta por el jugador. Según informó la periodista Vanessa Almenara, Racing Club propuso una cifra de un millón de dólares a la directiva de Universitario con el objetivo de cerrar el fichaje del lateral peruano.
¿Hasta cuándo tiene contrato César Inga con Universitario?
Cabe señalar que César Inga llegó a Universitario a inicios de esta temporada y firmó un contrato vigente hasta 2027. Por ello, la única manera de que el club argentino pueda concretar su fichaje será mediante la compra total de su pase, ya que la institución crema no contempla la posibilidad de cederlo a préstamo.
