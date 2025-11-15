0
Gatos 'raptan' la Copa Libertadores e hinchas enloquecen en redes: "La michi señal"

¡Sorpresa! La Copa Libertadores fue 'raptada' por unos gatos a poco de la gran final entre Flamengo vs. Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.

Francisco Esteves
Una inesperada noticia sobre la Copa Libertadores.
Una inesperada noticia sobre la Copa Libertadores. | Foto: Composición Líbero.
¡Atención! La Copa Libertadores sorprendió a los hinchas de todo el mundo con una publicación totalmente inesperada a solo dos semanas de que se juegue la final entre Flamengo vs. Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Resulta que un gato fue captado 'robándose' el trofeo de la justa continental más importante de Sudamérica.

Copa Libertadores y un anuncio sobre la final.

PUEDES VER: Conmebol impacta con video sobre Lima como sede de la final de Copa Libertadores: "Convencieron"

Como sabemos, Lima fue elegida la ciudad para disputarse la gran final del torneo Conmebol, esto por segunda vez debido a que en el 2019 también albergó la definición cuando Flamengo le volteó el partido a River Plate en los descuentos con dos goles de 'Gabigol' y terminó llevándose la victoria 2-1, también en el recinto deportivo ubicado en Ate.

En ese sentido, ahora la Copa Libertadores publicó una curiosa imagen donde se ven a los gatos del Parque Kennedy, en Miraflores, junto a una versión en miniatura del trofeo continental que se llevarán el 'Mengao' o 'Verdao'. Como sabemos, en dicha zona suelen rondar muchos felinos y por eso es sumamente conocido entre nuestros compatriotas.

Copa Libertadores

La publicación de la Copa Libertadores.

De inmediato, cientos de hinchas, sobre todo de Universitario de Deportes, comenzaron a bromear con la situación y a sacar cara porque la gran final del torneo de clubes más importante de la Conmebol se llevará a cabo en su casa, el Estadio Monumental. Recordemos que en cierto momento se rumoró que al Perú podían quitarle el escenario, pero todo quedó en un susto.

Flamengo vs. Palmeiras: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Flamengo vs. Palmeiras se realizará el sábado 29 de noviembre y tiene pactado comenzar a las 16.00 horas de Perú, mientras que la transmisión será mediante ESPN para absolutamente toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso internacional vía Disney Plus si cuentas con suscripción a la conocida plataforma de streaming.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

