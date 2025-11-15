Gatos 'raptan' la Copa Libertadores e hinchas enloquecen en redes: "La michi señal"

¡Atención! La Copa Libertadores sorprendió a los hinchas de todo el mundo con una publicación totalmente inesperada a solo dos semanas de que se juegue la final entre Flamengo vs. Palmeiras en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. Resulta que un gato fue captado 'robándose' el trofeo de la justa continental más importante de Sudamérica.

Como sabemos, Lima fue elegida la ciudad para disputarse la gran final del torneo Conmebol, esto por segunda vez debido a que en el 2019 también albergó la definición cuando Flamengo le volteó el partido a River Plate en los descuentos con dos goles de 'Gabigol' y terminó llevándose la victoria 2-1, también en el recinto deportivo ubicado en Ate.

En ese sentido, ahora la Copa Libertadores publicó una curiosa imagen donde se ven a los gatos del Parque Kennedy, en Miraflores, junto a una versión en miniatura del trofeo continental que se llevarán el 'Mengao' o 'Verdao'. Como sabemos, en dicha zona suelen rondar muchos felinos y por eso es sumamente conocido entre nuestros compatriotas.

La publicación de la Copa Libertadores.

De inmediato, cientos de hinchas, sobre todo de Universitario de Deportes, comenzaron a bromear con la situación y a sacar cara porque la gran final del torneo de clubes más importante de la Conmebol se llevará a cabo en su casa, el Estadio Monumental. Recordemos que en cierto momento se rumoró que al Perú podían quitarle el escenario, pero todo quedó en un susto.

Flamengo vs. Palmeiras: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Flamengo vs. Palmeiras se realizará el sábado 29 de noviembre y tiene pactado comenzar a las 16.00 horas de Perú, mientras que la transmisión será mediante ESPN para absolutamente toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso internacional vía Disney Plus si cuentas con suscripción a la conocida plataforma de streaming.