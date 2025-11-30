¿Nuevo equipo? Diego Churín sorprende apoyando a club campeón y dejó emotivo mensaje: "Gracias..."

Diego Churín terminó su historia en Universitario de Deportes tras una temporada en la que no le salieron bien las cosas, pues su rendimiento no fue el esperado por los hinchas cremas que se ilusionaron con el ‘9’ extranjero. Ahora, lejos de la ‘U’, captó la atención de los internautas con una inesperada publicación.

Cabe mencionar que los aficionados entienden que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en las últimas temporadas en el equipo, por lo que las críticas hacia el atacante argentino aparecieron y fueron creciendo con los meses. Si bien su entrega no era discutida, su falta de efectividad impacientó a la hinchada.

Diego Churín llamó la atención de los hinchas en las redes sociales

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, Diego Churín sorprendió con una particular publicación que está relacionada al título obtenido por Cerro Porteño en el fútbol paraguayo. Como se recuerda, antes de llegar a la 'U' hace un año, el atacante argentino fue parte del ‘Ciclón’ que este domingo logró quedarse con el Torneo Clausura tras ganar 2-0 a Atlético Tembetary.

“¡Gracias por esta alegría!”, escribió el delantero sobre la imagen del plantel actual del cuadro paraguayo que subió a su red social. Una gráfica que compartió luego de haber estado pendiente de los detalles del encuentro, según pudo verse en otra de las historias de Instagram.

Diego Churín y su publicación en Instagram sobre Cerro Porteño

Con 36 años, el futbolista es considerado un importante delantero en la región sudamericana. Formó parte de Juventud de Pergamino, luego Independiente de Avellaneda, Gremio de Brasil con quien ganó dos campeonatos Gaucho y una Recopa gaucha, entre otros.

Diego Churín: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Diego Churín tiene un valor en el mercado actual de 75 mil €.