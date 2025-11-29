Diego Churín y su sorpresivo mensaje antes de oficializarse su salida de Universitario: "Solo para..."

Universitario de Deportes realizó su último día de entrenamiento antes de salir de vacaciones, cerrando así una temporada de ensueño con el tricampeonato obtenido. Como era de esperarse, las postales del plantel completo fueron compartidas en las redes sociales del club y Diego Churín sorprendió con un inesperado mensaje.

El delantero argentino no continuará en la ‘U’ para el 2026 tras un año con los cremas que no esperaba, pues su falta de gol generó preocupación y críticas de los hinchas en más de una ocasión. En medio de su partida, compartió una importante publicación en su cuenta de Instagram.

Diego Churín captó la atención en redes sociales

“Siempre con alegría. ¡Con seriedad pero con alegría! (Solo para entendidos)”, escribió el atacante en una fotografía que subió a su red social en la que aparece junto a Gabriel Costa, otro de los jugadores que tampoco continuará en el plantel de Jorge Fossati en la próxima temporada.

Cabe precisar que el club crema está en la operación de darle salida a algunos de sus futbolistas, siendo el guardameta Sebastián Britos la primera. Diego Churín se suma a la lista luego de no haber tenido el rendimiento esperado. Si bien su entrega en el equipo no era discutida, su falta de efectividad impacientó a muchos aficionados.

La publicación de Diego Churín en Campo Mar

El delantero marcó apenas 5 goles de un total de 28 partidos oficiales con la camiseta merengue en la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Ahora, el club comenzará en la búsqueda del ‘9’ extranjero para que acompañe a Álex Valera en el ataque.

¿Cuánto se cotiza Diego Churín?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Diego Churín tiene un valor en el mercado actual de 75 mil €.