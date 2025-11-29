- Hoy:
¡Remece el mercado! Jhonny Vidales recibe oferta tras sonar fuerte en Alianza Lima
Uno de los goleadores de la Liga 1 2025, como Jhonny Vidales, sonó fuerte como refuerzo de Alianza Lima. Ahora, el atacante fue sorprendido con tentadora oferta.
Golpe en este mercado de pases ante la posibilidad de que Jhonny Vidales acepte oferta tentadora a puertas de cerrar el 2025. El máximo segundo goleador de la Liga 1 es noticia a nivel nacional tras una inesperada posibilidad de migrar al exterior, pese a tener contrato vigente con FBC Melgar.
Recientemente, el periodista Gerson Cuba indicó que el ex ADT ha recibido una oferta del fútbol colombiano para que sea un flamante refuerzo en la temporada 2026. Dado su cuota goleadora y llamado a la selección peruana, un elenco 'cafetero' apuesta por su destreza al tener a otro peruano como referente como es Luis Ramos.
"Jhonny Vidales ha recibido una oferta del fútbol colombiano.", indica el comunicador en mención que no revela el nombre de la institución deportiva, pero que se abre posibilidades para que el jugador analice la propuesta y tome una decisión lo más pronto posible.
Jhonny Vidales terminó con 13 goles en la Liga 1 2025.
Este 2025 fue magnífico para Jhonny Vidales, quien defendió a dos equipos como ADT en el Torneo Apertura y FBC Melgar en el Clausura. Con los tarmeños, anotó 13 goles y brindó dos asistencias. En tanto, con los arequipeños afrontó un total de 14 encuentros en el que registró 6 goles y dos asistencias.
Jhonny Vidales sonó fuerte en Alianza Lima
A fines del Torneo Apertura 2025, se comentó una información del interés de Alianza Lima por reforzar su ofensiva. El nombre de Jhonny Vidales sonó fuerte en La Victoria, sabiendo de su cuota goleadora con ADT. Sin embargo, se dio el batacazo en la Liga 1 al ser Melgar quien le arrebate el pase al atacante de 33 años.
Hoy por hoy, Jhonny Vidales tiene contrato con FBC Melgar hasta fines del 2026. No obstante, ante esta oferta del fútbol colombiano puede que todo dé un giro inesperado en la carrera del ex Alianza Lima.
