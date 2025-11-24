Alianza Universidad deja sentido mensaje tras descender en la Liga 1 2025: "Volveremos más fuertes"

Culminó el Torneo Clausura 2025 y con ello se definió los clubes descendidos en esta edición de la Liga 1. En este caso, los cuadros que le dicen adiós a Primera División son Binacional, Alianza Universidad y Ayacucho FC. Justamente, el cuadro de Huánuco se pronunció en redes sociales para dirigirse a su fiel hinchada.

A través de sus redes sociales, Alianza Universidad dejó su primer mensaje luego de consumarse su descenso semanas atrás. El equipo de Roberto Mosquera no consiguió el objetivo de la permanencia, por lo que ahora tratará de reestructurar el plantel 2026 con el fin de volver a Primera.

Precisamente, el elenco azulgrana dejó un sentido y fuerte mensaje para dejar en claro que darán todo de sí en la siguiente temporada. Saben que no hay margen de error en la Liga 2, por lo que esperan la confianza de los aficionados en un nuevo año que pelearán jornada a jornada.

"¡Volveremos más fuertes! Porque Huánuco es de Primera. Nos verán volver", escribió Alianza Universidad en sus redes sociales.

Alianza Universidad se despide de la Liga 1 2025 con sentido mensaje.

Alianza Universidad se despidió con triunfo en la Liga 1 2025

En la fecha final del Torneo Clausura 2025, cuando Alianza Universidad ya conocía de su descenso a Segunda División, el equipo de Roberto Mosquera recibió a Juan Pablo II y logró un categórico marcador de 3-0. Los goles fueron obra de Rick Campodónico, Jorginho Sernaque y Marcos Lliuya. De esta manera, los huanuqueños cierran una penosa campaña que los envía nuevamente a Liga 2.

