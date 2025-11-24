- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Alianza Universidad deja sentido mensaje tras descender en la Liga 1 2025: "Volveremos más fuertes"
El cuadro de Huánuco sentenció su descenso desde hace varias semanas, pero tras el fin del Torneo Clausura dejó fuerte mensaje en redes.
Culminó el Torneo Clausura 2025 y con ello se definió los clubes descendidos en esta edición de la Liga 1. En este caso, los cuadros que le dicen adiós a Primera División son Binacional, Alianza Universidad y Ayacucho FC. Justamente, el cuadro de Huánuco se pronunció en redes sociales para dirigirse a su fiel hinchada.
A través de sus redes sociales, Alianza Universidad dejó su primer mensaje luego de consumarse su descenso semanas atrás. El equipo de Roberto Mosquera no consiguió el objetivo de la permanencia, por lo que ahora tratará de reestructurar el plantel 2026 con el fin de volver a Primera.
Precisamente, el elenco azulgrana dejó un sentido y fuerte mensaje para dejar en claro que darán todo de sí en la siguiente temporada. Saben que no hay margen de error en la Liga 2, por lo que esperan la confianza de los aficionados en un nuevo año que pelearán jornada a jornada.
"¡Volveremos más fuertes! Porque Huánuco es de Primera. Nos verán volver", escribió Alianza Universidad en sus redes sociales.
Alianza Universidad se despide de la Liga 1 2025 con sentido mensaje.
Alianza Universidad se despidió con triunfo en la Liga 1 2025
En la fecha final del Torneo Clausura 2025, cuando Alianza Universidad ya conocía de su descenso a Segunda División, el equipo de Roberto Mosquera recibió a Juan Pablo II y logró un categórico marcador de 3-0. Los goles fueron obra de Rick Campodónico, Jorginho Sernaque y Marcos Lliuya. De esta manera, los huanuqueños cierran una penosa campaña que los envía nuevamente a Liga 2.
Futbolistas de Alianza Universidad que terminan contrato este 2025
- Paolo Fuentes - Defensa central
- Jesús Mendiete - Lateral izquierdo
- Nilton Ramírez - Mediocentro
- Jorginho Sernaqué - Mediocentro
- Jofrré Escobar - Delantero centro
- Brayan Guevara - Lateral izquierdo
- Pedro Ynamine - Portero
- Ítalo Espinoza - Portero
- Diego Saffadi - Delantero centro
- Rick Campodónico - Extremo izquierdo
- Jhon Ibargüen - Defensa central
- Gerson Iraola - Lateral derecho
- Diego Martínez - Delantero centro
- Benjamín Ampuero - Defensa central
- Ray Gómez - Mediocentro
- Otavo Gut - Defensa central
- Camilo Rodríguez - Extremo izquierdo
- Jack Durán - Extremo derecho
- Eduardo Figueroa - Portero
- Omar Vásquez - Mediocentro
- Edson Aubert - Pivote
- Raúl Tapia - Pivote
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90