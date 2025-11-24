0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Universidad deja sentido mensaje tras descender en la Liga 1 2025: "Volveremos más fuertes"

El cuadro de Huánuco sentenció su descenso desde hace varias semanas, pero tras el fin del Torneo Clausura dejó fuerte mensaje en redes.

Diego Medina
Alianza Universidad se despide de la Liga 1 2025 con sentido mensaje.
Alianza Universidad se despide de la Liga 1 2025 con sentido mensaje. | Foto: Facebook Alianza Universidad
COMPARTIR

Culminó el Torneo Clausura 2025 y con ello se definió los clubes descendidos en esta edición de la Liga 1. En este caso, los cuadros que le dicen adiós a Primera División son Binacional, Alianza Universidad y Ayacucho FC. Justamente, el cuadro de Huánuco se pronunció en redes sociales para dirigirse a su fiel hinchada.

Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 de los Playoffs Liga 1 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Alianza Lima: fecha y dónde ver primer playoffs de la Liga 1

A través de sus redes sociales, Alianza Universidad dejó su primer mensaje luego de consumarse su descenso semanas atrás. El equipo de Roberto Mosquera no consiguió el objetivo de la permanencia, por lo que ahora tratará de reestructurar el plantel 2026 con el fin de volver a Primera.

Precisamente, el elenco azulgrana dejó un sentido y fuerte mensaje para dejar en claro que darán todo de sí en la siguiente temporada. Saben que no hay margen de error en la Liga 2, por lo que esperan la confianza de los aficionados en un nuevo año que pelearán jornada a jornada.

"¡Volveremos más fuertes! Porque Huánuco es de Primera. Nos verán volver", escribió Alianza Universidad en sus redes sociales.

Alianza Universidad

Alianza Universidad se despide de la Liga 1 2025 con sentido mensaje.

Alianza Universidad se despidió con triunfo en la Liga 1 2025

En la fecha final del Torneo Clausura 2025, cuando Alianza Universidad ya conocía de su descenso a Segunda División, el equipo de Roberto Mosquera recibió a Juan Pablo II y logró un categórico marcador de 3-0. Los goles fueron obra de Rick Campodónico, Jorginho Sernaque y Marcos Lliuya. De esta manera, los huanuqueños cierran una penosa campaña que los envía nuevamente a Liga 2.

Futbolistas de Alianza Universidad que terminan contrato este 2025

  • Paolo Fuentes - Defensa central
  • Jesús Mendiete - Lateral izquierdo
  • Nilton Ramírez - Mediocentro
  • Jorginho Sernaqué - Mediocentro
  • Jofrré Escobar - Delantero centro
  • Brayan Guevara - Lateral izquierdo
  • Pedro Ynamine - Portero
  • Ítalo Espinoza - Portero
  • Diego Saffadi - Delantero centro
  • Rick Campodónico - Extremo izquierdo
  • Jhon Ibargüen - Defensa central
  • Gerson Iraola - Lateral derecho
  • Diego Martínez - Delantero centro
  • Benjamín Ampuero - Defensa central
  • Ray Gómez - Mediocentro
  • Otavo Gut - Defensa central
  • Camilo Rodríguez - Extremo izquierdo
  • Jack Durán - Extremo derecho
  • Eduardo Figueroa - Portero
  • Omar Vásquez - Mediocentro
  • Edson Aubert - Pivote
  • Raúl Tapia - Pivote

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Campeón de la Copa Sudamericana rompe el mercado y anuncia incorporación de ex Universitario

  2. Williams Riveros se rinde ante futbolista que se incorporará a Universitario el 2026: "Increíble"

  3. Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha y dónde ver primer playoffs de la Liga 1 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano