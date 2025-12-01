0

¡Confirmado! Alianza Lima aseguró fichaje de futbolista que jugó en la Liga MX: "Tres años"

¡Piensan en grande! Alianza Lima ya piensa en la temporada 2026 y acaba de cerrar la incorporación de jugador que militó en club de la Liga MX.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima sumará a futbolista que militó en club de la Liga MX
Alianza Lima sumará a futbolista que militó en club de la Liga MX
Alianza Lima todavía tiene que disputar los playoffs para acceder a la Liga 1 2025; sin embargo, no quiere dejar al azar la planificación de la próxima temporada y ya viene trabajando en la llegada de refuerzos. Lo que era un secreto a voces, finalmente se confirmó: Alejandro Duarte será nuevo jugador de los íntimos para el 2026.

De acuerdo a la información del periodista José Varela, el guardameta firmó un contrato por los próximos tres años; es decir, hasta la temporada 2028. Llega a Matute para pelear con el puesto con Guillermo Viscarra, hoy titular indiscutible.

Recordemos que Duarte viene de ser suplente en Sporting Cristal y apenas ha jugado dos partidos en la presente temporada: ante UTC y Ayacucho FC, recibiendo cinco goles. Pertenece al club bajopontino desde la temporada 2021, aunque para el 2024 fue prestado al Alajuelense de Costa Rica.

Alejandro Duarte

Alejandro Duarte dejará Sporting Cristal y se sumará a Alianza Lima.

Recordemos que la mejor versión del portero nacional fue en 2017 y 2018, cuando destacó en la Universidad San Martín y fue fichado por Lobos BUAP, equipo que entonces jugaba en la Liga MX.

Más allá de aún no ser oficializados, Alianza Lima ya tendría hasta tres incorporaciones para la campaña 2026: Alejandro Duarte, Cristian Carbajal y D'Alessandro Montenegro.

Alejandro Duarte: trayectoria

  • Juan Aurich (Perú)
  • Cienciano (Perú)
  • Deportivo Municipal (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Lobos BUAP (México)
  • Atlético Zacatepec (México)
  • FC Juárez (México)
  • Sportivo Luqueño (Paraguay)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • Alajuelense (Costa Rica)

