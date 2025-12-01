Hinchas de Flamengo obligaron a peruano a quitarse la camiseta de Alianza Lima - VIDEO

El sábado 29 de noviembre, Lima fue - una vez más - sede de la final única de la Copa Libertadores 2025. Flamengo terminó coronándose campeón de la presente edición tras superar 1-0 a Palmeiras. Tanto la previa como postpartido se vivió una auténtica locura con los hinchas del 'Mengao' que invadieron Lima y fueron la sensación.

Con este conocido panorama, los diversos fanáticos peruanos decidieron acudir a los puntos de concentración de la torcida rubro negra para tomarse sus respectivas fotografías; sin embargo, un hincha de alianza Lima vivió una situación muy particular.

El aficionado de Alianza Lima se acercó a un grupo de brasileños para pedirse una fotografía, pero su reacción fue lo que más llamó la atención. ¿Qué pasó? Ellos sugirieron al fanático blanquiazul sacarse la camiseta blanquiazul para recién acceder a sacarse la postal.

Finalmente, y tras ponerse la camiseta de Flamengo, los hinchas accedieron a tomarse su respectiva fotografía con el aficionado de Alianza Lima y el incómodo momento que vivió solo quedará en anécdota.