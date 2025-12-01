Hinchas peruanos vencen a una leyenda y celebraron la final de la CONMEBOL Libertadores desde la cancha
Un grupo de aficionados participó en un dinámico quiz show en vivo, donde el equipo ganador obtuvo acceso exclusivo para vivir la final a nivel de cancha junto al campeón.
Amstel Premium transformó la Fan Zone oficial de la CONMEBOL Libertadores en un punto lleno de energía al reunir a tres equipos de hinchas peruanos que superaron el reto digital previo. Estos grupos obtuvieron la oportunidad de enfrentarse a una figura histórica del torneo y demostrar cuánto conocían la trayectoria de la Copa.
La dinámica se desarrolló mediante un formato interactivo que exigía rapidez mental y precisión. Desde plataformas colocadas sobre la zona principal, los concursantes y el referente especial aguardaban la señal de cada interrogante para activar el pulsador correspondiente, generando expectativa y manteniendo la atención del público presente.
Conforme avanzaban las rondas, la exigencia se intensificó. El representante histórico compartió recuerdos y comentarios que añadieron cercanía a la actividad, impulsando a los equipos a responder con mayor determinación y elevando la energía del encuentro.
Esa evolución llevó a un cierre muy reñido entre los equipos con mejor desempeño. Tras una definición apretada, cuatro hinchas lograron imponerse gracias a su agilidad y dominio del desafío, incluso superando al referente invitado.
"Buscamos crear momentos que unan a las personas alrededor de su pasión. Esta propuesta permitió que seguidores peruanos se sientan parte del espectáculo, viviendo una celebración que trasciende el resultado y conecta directamente con el espíritu de la competencia”, señaló Yulia Elchenko, Directora de Marketing de Heineken Perú.
La victoria les dio acceso a instantes únicos durante la jornada decisiva. Participaron en el acto inaugural, estuvieron en la zona especial durante la premiación y celebraron junto al equipo campeón, creando recuerdos que marcaron a todos los asistentes del espacio festivo.
Con esta activación, Amstel reafirma su propósito de acercar el espectáculo a los seguidores mediante propuestas memorables que elevan la pasión por el deporte. Para mantenerse al tanto de futuras iniciativas, pueden seguir las redes oficiales de Amstel Premium.
