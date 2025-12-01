Martín Liberman da fuerte advertencia a Alianza Lima tras polémica con directivos: "Me dolió"

Uno de los episodios que generó polémica a nivel internacional fue el que protagonizó Martín Liberman con Alianza Lima. El periodista se encontraba analizando el mal momento de Boca Juniors en junio del 2025, pero en su monólogo calificó crudamente a los blanquiazules al tildarlo como "equipo de medio pelo".

Recientemente, en una entrevista con Infobae, el periodista argentino tomó la palabra para recordar este suceso, el cual pidió disculpas públicamente y aclaró que esta frase es muy usada en su país, en el que no tiene connotación de ser agresivo hacia una institución deportiva.

"En mi país, decir que algo es medio pelo no supone ningún tipo de ofensa. Es una descripción como decir que no es la gran cosa. Lo tomaron como una gran agresión. Pedí las disculpas, vuelvo a pedirlas, pero yo soy argentino y yo hablo en argentino, para mí “medio pelo” no es ninguna agresión. Y además, yo no estaba hablando sobre Alianza Lima, estaba describiendo el año de Boca", indicó.

(VIDEO: Infobae)

No obstante, reveló que las disculpas no solo quiso hacerlo mediante redes sociales, sino con el mismo Club Alianza Lima para que todo esté en buenos términos. El periodista se comunicó con los directivos 'íntimos' y no tuvo respuesta alguna para hacer las paces. Este hecho golpeó mucho a Martín Liberman, quien advirtió que esto lo recordará por toda su vida.

"Pretendí hablar con los directivos de Alianza Lima y la verdad es que no me atendieron. Me sentí muy desilusionado con ellos. Pretendí disculparme primero y después ver si podíamos sacar una declaración conjunta, contando mi pesar por lo que estaba sucediendo, porque a mí me dolió muchísimo. Yo pretendía acercarme a ellos y ellos no quisieron atenderme, lo cual obviamente soy memorioso y me lo voy a acordar toda mi vida, porque yo siento que el directivo tiene un rol diferente al de un hincha, un rol que debe ser superador", expresó.

¿Qué dijo Martín Liberman contra Alianza Lima?

En medio de la eliminación de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, Martín Liberman arremetió duramente contra los 'xeneizes' por el nivel paupérrimo que venían mostrando en el 2025. Sin embargo, tanta fue la sorpresa en los espectadores al oír que se refirió a Alianza Lima como un "equipo de medio pelo".

"Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica y no le pudo hacer un gol más en la cancha de Boca, va al Mundial de Clubes y no le gana al único equipo amateur que participa del certamen, al que los otros dos equipos le habían marcado 16 goles", manifestó en junio del 2025.