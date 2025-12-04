Cristal tomó rotunda decisión sobre el futuro de Autuori tras empatar con Alianza: "No..."

Sporting Cristal tiene un plan definido de cara a la Liga de la temporada 2026, por lo que su dirigencia ya ha decidido quién será el técnico que liderará este proyecto en busca del campeonato después de 6 años. Julio César Uribe reveló si Paulo Autuori continuará como director técnico del equipo celeste.

Sporting Cristal reveló si Paulo Autuori seguirá como técnico en el club

A través de una entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), el directivo de Cristal reveló si el estratega brasileño continuará en el club para afrontar la Liga 1 del año que viene.

Para Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, la permanencia de Paulo Autuori para el 2026 es esencial, por lo que no hay duda sobre si se va o se queda, según lo revelado.

"No discutimos la continuidad de Paulo Autuori. Su calidad humana nos gratifica mucho y no podemos contestar una pregunta de la cual no tenemos dudas", manifestó en RPP.

De esta forma, el entrenador de Brasil no tendrá problemas por temas de continuidad, ya que, a pesar de quedar como Perú 4, el club rimense lo quiere para lograr el objetivo del 2026, que es salir campeón nacional.

Es importante mencionar que la última vez que Sporting Cristal ganó la Liga 1 fue en el 2020 contra Universitario de Deportes. Desde entonces, el equipo no ha tenido protagonismo en el fútbol peruano.

Ahora, luego de saber que sí seguirá en el cuadro celeste, Paulo Autuori tiene que mentalizarse en el duelo de vuelta de los play-offs de la Liga 1, por lo que buscará vencer a Alianza Lima en las semifinales.