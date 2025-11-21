¡Sorpresivo! Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario para 2026

Universitario de Deportes ya inició su planificación para la siguiente temporada, donde tendrán como objetivo principal conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, además de destacar en la Copa Libertadores. Por ello, buscan armar un plantel sumamente competitivo con fichajes y renovaciones; no obstante, están cerca de perder a un volante titular ante el interés de clubes colombianos.

Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario, gracias al rendimiento sólido que ha mostrado desde su llegada, consolidándose como un titular indiscutible. Sin embargo, su buen momento también ha despertado el interés de otros clubes, alimentando los rumores sobre una posible salida.

En ese sentido, LÍBERO pudo conocer que el volante chileno tiene varios pretendientes. A la oferta de Olimpia de Paraguay se han sumado dos clubes de Colombia, que también buscan hacerse con los servicios del jugador tricampeón de la Liga 1 Perú.

Rodrigo Ureña es pretendido por clubes de Colombia para el 2026. Foto: Universitario de Deportes

Si bien aún no existe una propuesta formal, el interés por Rodrigo Ureña sigue en aumento. Uno de los equipos que ha mostrado mayor inclinación por ficharlo es Millonarios de Colombia, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Asimismo, cabe señalar que el futuro del ‘Pitbull’ todavía no está definido. Aunque la directiva crema desea mantenerlo en el plantel, el propio Ureña ha dejado abierta en más de una ocasión la posibilidad de emigrar al extranjero en busca de un salto deportivo y una mejora económica.

Universitario busca mejorar el contrato de Rodrigo Ureña

Ante este panorama, la dirección deportiva de Universitario evalúa mejorar el salario del volante con el objetivo de retenerlo y asegurar su permanencia para la temporada 2026. El club es consciente de su importancia en el esquema del DT Jorge Fossati, además de que desde su llegada en 2023 se ha consolidado como un titular indiscutible.

Rodrigo Ureña: ¿Cuál es su valor de mercado?

Tras convertirse en uno de los jugadores más destacados de Universitario en los últimos tres años, el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes, valorizó a Rodrigo Ureña en una cifra de 800 mil euros.