0

¡Sorpresivo! Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario para 2026

Fue una de las piezas esenciales en el tricampeonato de Universitario en la Liga 1 y Líbero conoció que clubes de Colombia están interesados por su fichaje. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario para 2026
Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario para 2026 | Marco Cotrina / URPI-LR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes ya inició su planificación para la siguiente temporada, donde tendrán como objetivo principal conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, además de destacar en la Copa Libertadores. Por ello, buscan armar un plantel sumamente competitivo con fichajes y renovaciones; no obstante, están cerca de perder a un volante titular ante el interés de clubes colombianos.

Jorge Fossati sorprende con mensaje sobre su continuidad en Universitario para 2026

PUEDES VER: Fossati sorprende con mensaje sobre su continuidad en Universitario para 2026: "Reunión..."

Clubes de Colombia buscan fichar a volante tricampeón con Universitario

Rodrigo Ureña es uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Universitario, gracias al rendimiento sólido que ha mostrado desde su llegada, consolidándose como un titular indiscutible. Sin embargo, su buen momento también ha despertado el interés de otros clubes, alimentando los rumores sobre una posible salida.

En ese sentido, LÍBERO pudo conocer que el volante chileno tiene varios pretendientes. A la oferta de Olimpia de Paraguay se han sumado dos clubes de Colombia, que también buscan hacerse con los servicios del jugador tricampeón de la Liga 1 Perú.

Rodrigo Ureña, Universitario de Deportes

Rodrigo Ureña es pretendido por clubes de Colombia para el 2026. Foto: Universitario de Deportes

Si bien aún no existe una propuesta formal, el interés por Rodrigo Ureña sigue en aumento. Uno de los equipos que ha mostrado mayor inclinación por ficharlo es Millonarios de Colombia, uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Asimismo, cabe señalar que el futuro del ‘Pitbull’ todavía no está definido. Aunque la directiva crema desea mantenerlo en el plantel, el propio Ureña ha dejado abierta en más de una ocasión la posibilidad de emigrar al extranjero en busca de un salto deportivo y una mejora económica.

Universitario busca mejorar el contrato de Rodrigo Ureña

Ante este panorama, la dirección deportiva de Universitario evalúa mejorar el salario del volante con el objetivo de retenerlo y asegurar su permanencia para la temporada 2026. El club es consciente de su importancia en el esquema del DT Jorge Fossati, además de que desde su llegada en 2023 se ha consolidado como un titular indiscutible.

Rodrigo Ureña: ¿Cuál es su valor de mercado?

Tras convertirse en uno de los jugadores más destacados de Universitario en los últimos tres años, el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de fichajes, valorizó a Rodrigo Ureña en una cifra de 800 mil euros.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Canal de señal abierta informó que transmitirá en vivo el partido de Universitario vs. Chankas

  2. Campeón nacional y exjugador de Universitario firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

  3. Alianza Lima y el jugador que se incorpora al cierre del Clausura: "Ya se encuentra en el país"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano