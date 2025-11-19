¿Se va? Campeón de Copa Libertadores interesado en fichar a Rodrigo Ureña: "Está buscando..."

La Liga 1 2025 se termina y Universitario se coronó por tercer año consecutivo como campeón nacional para alegría de todos sus hinchas. Ahora, el cuadro crema se enfoca en planificar lo que será la temporada 2026 donde no solo lucharán por conseguir el tetracampeonato, sino también avanzar lejos en la Copa Libertadores.

En ese contexto, y a poco de terminar el año, los hinchas merengues conocieron una importante noticia que tiene que ver con un elemento clave en el esquema de juego. Se trata de Rodrigo Ureña, uno de los futbolistas extranjeros más destacados de la ‘U’ con el que se espera contar el 2026; sin embargo, un histórico club sudamericano mostró su interés.

Rodrigo Ureña en la mira de un importante club sudamericano

“Olimpia de Paraguay, que no pasa por su mejor momento económico ni deportivo, está buscando un volante central y ha hecho consultas por el préstamo de Rodrigo Ureña, lo cual no tiene mucho sentido porque le queda un año de contrato con Universitario”, dio a conocer el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a mano’.

En esa línea, indicó que para que a Universitario le resulte atractivo dejarlo ir, deberá ser por una buena venta. De esta manera, el ‘Pitbull’ genera expectativa con su futuro, pues sigue en la órbita de otros equipos, en esta ocasión, con Olimpia de Paraguay, club que sabe lo que es levantar el trofeo de la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que el volante es para muchos hinchas una de los mejores refuerzos que llegó a Ate en los últimos años, con amplia experiencia en equipos del extranjero. Ahora, espera seguir haciendo historia en la ‘U’ donde ya ha logrado tres títulos nacionales desde que llegó al Perú.