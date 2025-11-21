Fossati sorprende con mensaje sobre su continuidad en Universitario para 2026: "Reunión..."

Universitario de Deportes busca lograr otra hazaña este sábado venciendo a Los Chankas y terminar el Torneo Clausura 2025 de forma invicta. Mientras tanto, la directiva ya empezó con las gestiones del plantel para el 2026 en busca del tetracampeonato de la Liga 1. En ese contexto, Jorge Fossati sorprendió a los hinchas al poner en duda su continuidad.

Durante el arribo del plantel crema al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, previo al viaje hacia Andahuaylas, el técnico de Universitario ofreció declaraciones a 'Jax Latin Media' y a los distintos medios presentes. En plena rueda de prensa, fue consultado sobre cómo afrontan el último partido de la temporada y por el posible fichaje de Abel Hernández.

Frente a ello, el ‘Nonno’ evitó pronunciarse sobre los rumores de incorporaciones para el próximo año y sorprendió a los miles de hinchas al volver a poner en duda su continuidad al mando de la ‘U’. El estratega, señaló que sostendrá una reunión con la directiva apenas culmine la temporada.

“Como lo dije en agosto, cuando termine el campeonato nos vamos a reunir como corresponde. Primero voy a ver si yo voy a ser el técnico y eso lo diré después de la reunión. Vamos a cerrar el campeonato con broche de oro”, declaró ante las cámaras de 'Jax Latin Media'.

Estas declaraciones generaron incertidumbre en el cuadro merengue, pues hasta hace unos días se daba casi por segura la continuidad de Jorge Fossati. Sin embargo, sus palabras dejan claro que aún no hay nada definido y que existe la posibilidad de que el ‘Nonno’ no siga al mando del equipo.

Jorge Fossati criticó la programación del Universitario vs Los Chankas

De igual forma, el técnico crema no escondió su molestia por la programación del duelo entre Universitario vs Los Chankas, lanzando una dura crítica hacia la organización de la Liga 1. Su incomodidad radica en que el partido fue fijado para este sábado, a pesar de que los futbolistas que participaron en la fecha FIFA con la selección recién pudieron reincorporarse a los entrenamientos.

"Cerrar el campeonato como es nuestra responsabilidad, por el club al que representamos. Universitario no puede salir nunca sin seriedad, vamos a buscar el mejor resultado. Lo que tratamos es representar a Universitario por encima de decisiones que uno no entiende, nos toca jugar sábado cuando a los demás les toca el domingo. Nada raro, ni sorprendente", aseveró.