Exjugador de Universitario sorprende a hinchas firmando por Los Chankas hasta 2027

Los Chankas se mentalizan en poder enfrentar a Universitario de Deportes por la última fecha del Torneo Clausura 2025, buscando un resultado positivo que los acerque a la Copa Sudamericana. En paralelo, la directiva ya planifica la siguiente campaña y recientemente se conoció que han dado un golpe de autoridad en el mercado firmando a un exvolante de la 'U'.

El cuadro andahuaylino ya empezó a asegurar la presencia de sus principales figuras para la siguiente temporada. En ese sentido, el periodista deportivo Ernesto Macedo reveló que han renovado contrato con Adrián Quiroz, volante de 26 años que tuvo un paso por Universitario.

"El volante Adrián Quiroz renovó hasta fines de 2027 con Los Chankas, que en la última fecha recibirá a Universitario por la Liga 1", informó el citado comunicador en su cuenta personal de la red social de 'X'.

Adrián Quiroz, exUniversitario, renovó su vínculo con Los Chankas.

De esta forma, el cuadro de Los Chankas se aseguran a uno de sus jugadores titulares para la siguiente temporada. En esta campaña, el volante nacional ha disputado 32 partidos con el cuadro de Andahuaylas y ha sido vital moviendo los hilos del equipo; además, consiguió marcar 2 goles y brindar una asistencia.

Adrián Quiroz y su paso por Universitario de Deportes

Adrián Quiroz inició su carrera en las divisiones menores de la Academia Cantolao; sin embargo, terminó completando su etapa formativa en las inferiores de Universitario, club donde destacó por su buen pie y habilidad en el campo.

Gracias a ello, en 2018 la directiva crema le ofreció su primer contrato profesional, debutando un año después en la Copa Bicentenario. No obstante, no logró consolidarse en el plantel merengue y, a finales de 2020, decidió partir rumbo a Atlético Grau en busca de minutos.

Adrián Quiroz firmando su contrato con Universitario en 2018.

¿Cuánto vale Adrián Quiroz?

De acuerdo con la información del portal internacional Transfermarkt, el destacado rendimiento de Adrián Quiroz con Los Chankas en la Liga 1 2025 le permitió elevar su valor en el mercado de fichajes hasta los 300 mil euros, la cifra más alta de su carrera hasta el momento.

Adrián Quiroz: trayectoria