Alejandro Hohberg calificó fuerte a sus compañeros tras derrota de Cienciano: "Muy..."

A Cienciano le toca levantar cabeza la próxima semana en Cusco, ya que perdió 2-0 con Bolívar en La Paz por la ida de los octavos de final y corre riesgo de quedar eliminado totalmente de la Copa Sudamericana. Bajo esa premisa, Alejandro Hohberg terminó sumamente molesto por el resultado y se animó a calificar el desempeño de sus compañeros a lo largo del compromiso.

Como sabrán aquellos que vieron el cotejo, el 'Papá' fue superior en gran parte del primer tiempo pero un error en salida le costó la anotación de Martín Cauteruccio, por lo que la hinchada le lanzó todo tipo de comentarios al plantel. Sin embargo, el ex Alianza Lima sorprendió defendiendo el rendimiento de todos sus colegas de equipo, señalando que mostraron un mejor nivel que su rival.

"Hicimos un gran partido. El primer tiempo fuimos muy superiores, pero dos goles vienen producto de error nuestro. Nos agarran mal parado. El resultado es reversible en Cusco. Con toda la ilusión de hacerlo bien allá. La llave está abierta", precisó Alejandro Hohberg, quien espera obtener una victoria contundente en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano no pudo ante Bolívar en La Paz.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Bolívar en Cusco?

El partido de vuelta entre Cienciano vs. Bolívar se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto en Cusco e iniciará a las 19.30 horas de Perú. La transmisión del compromiso, al igual que toda la Copa Sudamericana, estará a cargo de la señal de DirecTV Sports en todo el continente. Asimismo podrás ver el cotejo online mediante DGO.

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar?

Cienciano necesita sí o sí derrotar a Bolívar debido a que perdió 2-0 en la ida. Sin embargo, no le basta únicamente con la victoria, ya que está obligado a ganar por al menos 2 goles de diferencia para así forzar la definición por penales y por 3 tantos o más si quiere avanzar a cuartos de final de forma directa.