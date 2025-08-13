Universitario advierte que podrían recibir una drástica sanción de Conmebol: "Ocasionar el cierre"

Universitario de Deportes está completamente listo para lo que será el trascendental partido ante Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. El Estadio Monumental será el escenario donde los cremas buscarán un triunfo que les de una ventaja de cara a la revancha en Brasil y a poco del cotejo, el club de Ate realizó una tajante advertencia a sus hinchas.

PUEDES VER: Universitario da el batacazo e inscribe a 2 nuevos refuerzos para la Copa Libertadores 2025

Desde hace algunos años, Conmebol realiza una campaña contra el racismo en el fútbol y por ello, la 'U' utilizó sus redes sociales para pedirles a su fiel hinchada que irá a alentarlos frente al 'Verdao' que lo hagan con respeto al cuadro visitante ya que de no cumplir con ello, podrían recibir drásticas sanciones por parte del ente que vela por el balompié sudamericano.

"No al racismo. Exhortamos a nuestra hinchada a alentar con respecto en nuestro duelo copero de mañana. No perjudiquemos a nuestro club, ¡cuidemos todos juntos a la crema!", fue el mensaje que subió el conjunto estudiantil este miércoles a través de un post en sus cuentas oficiales.

Universitario advirtió a sus hinchas que podrían ser sancionados si cometen actos de racimo ante Palmeiras. Foto: Universitario de Deportes

Universitario reveló que recibió castigo y advirtió que podrían darles uno más fuerte

En esa misma línea, la institución merengue reveló que en la pasada edición del torneo continental recibieron una multa económica por cometer actos de racismo en el 'Coloso de Ate' que superó los 100 mil dólares americanos y advirtieron que si los aficionados vuelven a comportarse de esa forma, podrían cerrarles el recinto deportivo para futuros compromisos Conmebol.

"En 2024, recibimos una multa por actos racistas que superó los $100 mil. Estas conductas no nos representan y pueden ocasionar el cierre de nuestra casa", agregó Universitario en su pedido de no perpetrar acciones racistas contra los jugadores e hinchas rivales.

¿Cuántos hinchas irán al partido entre Universitario vs. Palmeiras?

De acuerdo a información publicada por el propio club, el compromiso entre Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025 contará con la presencia de más de 55 mil espectadores en el Estadio Monumental, quienes deberán comportarse a la altura si no quieren que los cremas reciban alguna sanción.

Más de 55 mil hinchas irán a alentar a Universitario en el partido ante Palmeiras por Copa Libertadores 2025. Foto: Universitario de Deportes