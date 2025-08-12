Conmebol se rinde ante Alianza Lima con tremendo calificativo: "No es solo fútbol, es..."

Este año Alianza Lima ha mostrado una enorme mejora en cuanto a competiciones internacionales, ya que eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores y a Gremio de la Copa Sudamericana para meterse a Octavos de Final. Por ello, la Conmebol está totalmente deslumbrada con el rendimiento de los blanquiazules y les dio un fuerte calificativo que sorprendió a todos sus hinchas previo al partido clave con la Universidad Católica en Matute.

Mediante sus redes sociales, el máximo ente del fútbol sudamericano le dedicó un conmovedor video al club de La Victoria recopilando sus mejores jugadas y momentos a lo largo de la llave contra Gremio. Sin embargo, lo más impactante fue el mensaje que le dejó en la descripción del clip debido a que llenó de orgullo a toda su afición: "No es solo fútbol, es Alianza Lima".

De esta forma, la Conmebol confirmó que el cuadro blanquiazul es más que una simple institución deportiva y es todo un movimiento cultural, algo de lo que siempre se jactan sus hinchas en todas partes del mundo. Además, sin duda alguna este metraje motivó a los de Matute para derrotar a la Universidad Católica y avanzar a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Vale precisar que Alianza Lima no la pasa bien en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que le exigen cambiar de chip en el torneo internacional y mostrar su mejor versión de la mano de Néstor Gorosito. Si los íntimos vencen en la llave, enfrentarán en la siguiente instancia al ganador del compromiso entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universidad Católica?

El partido entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador iniciará a las 19.30 horas de Perú, este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, y la transmisión del duelo por Copa Sudamericana será mediante la señal de DirecTV para todo nuestro continente. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO.