- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
¡Estaba solo! Paolo Guerrero 'mandó a las nubes' el balón y Alianza se perdió gran ocasión
Centro de Guillermo Enrique no fue aprovechado por Paolo Guerrero en los primeros minutos del partido Alianza Lima vs Universidad Católica por Copa Sudamericana.
Martín Cauteruccio definió con categoría y marcó el 1-0 de Bolívar ante Cienciano - VIDEO
¡Welcome, Kenji! Cabrera fue recibido por sus compañeros en Vancouver y dejó un mensaje inesperado
¡Locura! Gol de Cristiano Ronaldo ante Toulouse de Francia para el 1-1 en partido amistoso
Guillermo Viscarra salvó a Alianza Lima: Monumental atajada para evitar el 2-0 de Gremio
¡Centro y gol! Gustavo Martins vence a Viscarra y anota el 1-0 de Gremio sobre Alianza
Carlos Zambrano se sintió tras fuerte choque y desató la preocupación en Alianza Lima - VIDEO
¡Acarician el título! Joao Pedro marcó el 3-0 de Chelsea ante PSG en histórica final
¡Imparable! Cole Palmer marcó el 2-0 del Chelsea ante PSG en la final del Mundial de Clubes
Te puede interesar