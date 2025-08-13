Paolo Guerrero desperdició el primer gol de Alianza Lima sobre Universidad Católica. | ESPN | Composición: Líbero

¡Estaba solo! Paolo Guerrero 'mandó a las nubes' el balón y Alianza se perdió gran ocasión

Centro de Guillermo Enrique no fue aprovechado por Paolo Guerrero en los primeros minutos del partido Alianza Lima vs Universidad Católica por Copa Sudamericana.