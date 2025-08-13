0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica EN VIVO, por Copa Sudamericana
Paolo Guerrero desperdició el primer gol de Alianza Lima sobre Universidad Católica. | ESPN | Composición: Líbero

¡Estaba solo! Paolo Guerrero 'mandó a las nubes' el balón y Alianza se perdió gran ocasión

Centro de Guillermo Enrique no fue aprovechado por Paolo Guerrero en los primeros minutos del partido Alianza Lima vs Universidad Católica por Copa Sudamericana.

Erickson Acuña
Te puede interesar

  1. Alianza Lima vs. U. Católica EN VIVO vía ESPN por Copa Sudamericana