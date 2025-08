DT de club campeón de la Liga 1 arremetió contra arbitraje: "Es desastroso, es malísimo"

Sport Boys salió victorioso de su duelo contra ADT por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1. No obstante, el técnico del cuadro tarmeño, Horacio Melgarejo, no se guardó nada y dejó un fuerte mensaje por el arbitraje de Michael Espinoza y cómo se dio el desarrollo del partido.

En conferencia de prensa, Melgarejo, director técnico de Asociación Deportiva de Tarma, expresó su malestar con el arbitro Espinoza al cual calificó como "desastrozo".

Enfurecido, Horacio Melgarejo salió al frente para también hablar de los otros árbitros que dirigen los partidos de la Liga, a quienes señaló como malos y malintencionados.

Horacio Melgarejo, DT de ADT, arremetió contra Michael Espinoza por mal arbitraje ante Sport Boys.

"Uno se queda triste porque no te llevas nada, los jugadores hicieron un esfuerzo bárbaro. Ya lo dije hace unos años, lo vuelvo a decir ahora, este señor que nos arbitró hoy viene de estar suspendido. Yo soy malo como entrenador, pero no soy malintencionado y lo que molesta, y no es excusa, es que venga un hombre de estos y te meta la mano en el bolsillo. Son arbitrajes que vienen señalados, sino no se entiende. Este árbitro es desastroso, es malísimo, debe tomar pastillas para dormir bien o es muy sinvergüenza", se pronunció amargado.

A su vez, agregó lo siguiente: "Ahora queda pasar la página, prepararnos para el sábado, el clásico. No se nos puede escapar e invitar al señor árbitro a que haga un curso. Para mí, toma medicación para ser malo, porque no puede ser tan malo. Los periodistas deben decir algo, porque los cagones no hacen historia, los valientes sí. Este circo está armado así y hay que aguantar."

Por último, hizo un fuerte llamado a la CONAR para que logren capacitar a los árbitros que imparten justicia en el Torneo Clausura de la Liga 1.

"Yo invito a la Federación a que los árbitros se actualicen, tienen que darles psicología, gestión de grupo. Boys hizo el gol, ganó, lo felicito, pero 8 amarillas, 2 penales, el nuestro que podía haber ido al VAR y no cobrarlo, pero ni siquiera fue al VAR. Invitaría a la Federación, a CONAR. Entiendo que hay que cobrar la cuota todos los meses, pero hay que invertir un poquito en capacitar a los árbitros. Algunos son malos y otros son malintencionados, y eso es complicado", culminó.