Último minuto: Universitario sufrió una baja de peso para el partido contra Alianza Universidad

Universitario de Deportes tendrá este martes una durísima tarea en su búsqueda de llegar a la punta del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrente a Alianza Universidad de visita en el Estadio Heraclio Tapia por la fecha 4 del campeonato. Los cremas quieren sumar de a tres en una plaza muy complicada, pero una de sus principales figuras se perderá dicho encuentro.

Para sorpresa de todos los hinchas, Edison Flores es el futbolista que no jugará el complicado compromiso frente al cuadro azulgrana. De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el 'Orejas' no viajó con el resto del plantel a la ciudad de Huánuco este lunes, por lo que quedó fuera de la lista de convocados del DT Jorge Fossati.

Edison Flores se perderá el partido de Universitario en Huánuco ante Alianza Universidad. Foto: Universitario de Deportes

Hasta el momento, se desconocen los detalles por qué el comando técnico encabezado por el estratega uruguayo decidió no contar con el futbolista de 31 años, pero eso no quita a que será una ausencia muy sensible para el conjunto merengue, pues se queda con menos opciones en ataque.

Edison Flores se perderá su primer partido en el Torneo Clausura

Es preciso señalar que, de esta forma, el experimentado atacante y uno de los referentes de la plantilla merengue se perderá su primer encuentro con la 'U' en este Torneo Clausura, donde ha disputado 237 minutos en las tres fechas disputadas hasta el momento del segundo certamen del año, en los que ha aportado con una asistencia.

Edison Flores no se había perdido ningún partido con Universitario en el Torneo Clausura 2025. Foto: Difusión

¿Quién reemplazará a Edison Flores en el Universitario vs. Alianza Universidad?

La pregunta que se hacen todos los aficionados cremas es quién podría tomar el lugar de Flores Peralta en el compromiso ante Alianza Universidad. El que casi seguro lo suplirá y acompañará a Álex Valera en el ataque sería José Rivera, pues el ariete argentino Diego Churín tampoco fue considerado ni viajó a la ciudad huanuqueña.

José Rivera es el principal candidato a reemplazar a Edison Flores para el partido ante Alianza Universidad. Foto: AFP

Universitario recupera dos piezas importantes pese a la baja de Edison Flores

A pesar de la ausencia de Edison Flores, Universitario recibió otras dos buenas noticias a un día de enfrentar a Alianza UDH, pues Williams Riveros ya está 100% apto y fue convocado. El zaguero central paraguayo volverá a jugar un compromiso con el elenco estudiantil tras superar una apendicitis y posterior operación por dicho mal de salud.

Además, Hugo Ancajima se recuperó de una complicada lesión a la rodilla sufrida hace poco más de dos meses y también fue considerado por el comando técnico de la 'U' con miras al choque en Huánuco.