Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Medio brasileño calificó con firmeza a jugadores de Palmeiras a días de recibir a Universitario

Palmeiras jugó ante Botafogo previo al partido con Universitario por Copa Libertadores y reconocido medio brasileño calificó de forma inesperada al ‘Verdao’.

Erickson Acuña
Palmeiras enfrentó a Botafogo y recibió esta calificación.
Palmeiras enfrentó a Botafogo y recibió esta calificación. | Palmeiras
A días del partido contra Universitario de Deportes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Palmeiras enfrentó a Botafogo por la fecha 20 del Brasileirao en un duro encuentro disputado en el Estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro.

Algunos portales brasileños analizaron el rendimiento del plantel de ‘Verdao’, siendo Globoesporte uno de ellos, tal como pudo verse en sus recientes publicaciones que compartió. El equipo de Abel Ferreira se quedó con la victoria por la mínima tras el gol de Felipe Anderson.

¿Qué dijeron en Brasil sobre Palmeiras en el partido ante Botafogo?

Palmeiras es uno de los protagonistas del Brasileirao

“Realmente puso en aprietos a la defensa del Botafogo, luchando con fuerza y dando una hermosa asistencia para el gol”, “Fue una válvula de escape en los pocos contraataques del Palmeiras en la recta final del partido”, “Le dio más tiempo a la dupla formada por Flaco y Vitor Roque y armó un equipo sólido, que no pasó grandes sustos ante el "mixto" Botafogo”, fueron los comentarios que hicieron sobre algunos jugadores en su portal web.

De esta manera, el ‘Verdao’ sigue por el camino de la victoria y buscará repetirlo entre semana cuando reciba a los dirigidos por Jorge Fossati en un partido donde tiene la llave casi asegurada luego de vencer a los cremas por un contundente goleada de 4-0.

La calificación sobre Palmeiras en Globoesporte

Por su parte, Universitario intentará revertir la situación ante un duro rival, firme candidato a campeonar la Copa Libertadores, que no se guardará nada jugando de local. 

Historial entre Palmeiras vs Universitario

  • Universitario 0-4 Palmeiras (Copa Libertadores 2025)
  • Palmeiras 6-0 Universitario (Copa Libertadores 2021)
  • Universitario 2-3 Palmeiras (Copa Libertadores 2021)
  • Palmeiras 1-2 Universitario (Copa Libertadores 1979)
  • Universitario 2-5 Palmeiras (Copa Libertadores 1979)
  • Palmeiras 3-0 Universitario (Copa Libertadores 1971)
  • Universitario vs Palmeiras (Copa Libertadores 1971)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

