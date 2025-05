¿Rainer Torres pidió algo a Universitario para que Embajadur pueda condonar la deuda del club?

Universitario informó el pasado 10 de mayo que la "Asociación Crema Mi Gran Amigo" condonó voluntariamente una deuda de aproximadamente s/100.00 adquirida durante el proceso concursal. Tras ello, el abogado Gilabert soltó un X que causó mucha polémica en el día de la madres.

El tweet de Adrián Gilabert causó mucha suspicacia tras afirmar que el grupo de compañeros en mención habían comprado acreencias sin pedir nada a cambio. Tras ello, hinchas de Universitario de Deportes asociaron lo dicho con el proyecto de Rainer Torres, Embajadur, pues ellos también están en el camino de condonar parte de la deuda.

" ¡Nuestros hermanos cremas! Silenciosamente compraron acreencias y sin pedir algo a cambio plantearon la condonación absoluta para liberar al club de esa deuda. En tiempos donde todos piden, ellos dan", se puede leer en el X (antes Twitter) del abogado merengue.

Embajadur no pidió algo a cambio por condonar deuda de Universitario de Deportes

El ex jugador de Universitario y actual líder de Embajadur, Rainer Torres, explicó la situación en el cual estuvo siendo etiquetado durante el día. El volante manifestó que no pidieron algo cambio, pero que sí hubo una solicitud no condición para que el club les haga una placa de honor con todos los aportantes durante los 5 años, sin pedir el suyo dentro del homenaje.

"Yo personalmente si hice un pedido al club , aunque no condicionante para la condonación de deuda pedí una placa con los nombres de todos los aportantes que juntaron millones en estos 5 años , inclusive sin necesidad que estuviera mi nombre en el mismo. Es el único pedido que hice sin ser repito una condición. Y tengo la esperanza que el día de la condonación, en pocos días, sea posible", afirmó.