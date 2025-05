Asesor FIFA se refirió a gol no convalidado a Universitario frente a IDV: "Posición deficiente"

Universitario de Deportes empató 1 a 1 ante Independiente del Valle por la jornada 04 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. No obstante, tuvo la oportunidad de ponerse adelante si el gol que anotaron no hubiese sido anulado por el juez Paulo Zanovelli. Generando una polémica, pues muchos creen que si fue gol válido, mientras que otros dicen que no.

Miguel Scime, asesor FIFA, aseguró que segundo gol de Universitario ante IDV fue válido

Para dar más detalle y con voz autorizado, el asesor FIFA, Miguel Scime, subió un video en dónde explicó por qué el segundo tanto de la U fue mal anulado por el réferi brasileño. Según indica el exárbitro, Zanovelli se encontraba en una posición que no podía determinar realmente si era válido o no, dejándose llevar por el asistente.

"El árbitro principal, en una posición deficiente respecto de la línea de fondo y sin una visión clara del balón, valida de inmediato la señal del asistente. En consecuencia, el gol es invalidado sin realizar una revisión adecuada en campo", mencionó en primera instancia

Por otro lado, Scime también se refirió sobre el accionar del VAR, a cargo de Daniel Nobre. El argentino apuntó contra los encargados del video arbitraje y mencionó que no hicieron un uso adecuados de las cámaras para analizar si el balón se había ido del campo o no, negándole el gol a Carabalí.

"El VAR revisa la acción, pero confirma el fallo sin utilizar los ángulos más apropiados ni detenerse con la profundidad necesaria en el análisis técnico, especialmente en una acción de esta relevancia. Las repeticiones posteriores muestran con claridad que el balón nunca cruzó completamente la línea de fondo, por lo que el pase previo al gol fue legítimo. Es decir, se anuló un gol válido por una apreciación incorrecta, tanto en campo como en la cabina del VAR", explicó.

El gol invalidado para José Carabalí. Video: ESPN