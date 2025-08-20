Prensa boliviana da fuerte revelación sobre Cienciano y confiesa incentivo económico: "40 mil dólares"

No falta mucho para vivir uno de los partidos más emocionantes de la Copa Sudamericana como el Cienciano vs Bolívar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Ambas escuadras se verán cara a cara en busca de uno de los cupos a los cuartos de final, por lo que la prensa boliviana no se guarda nada al dar fuerte revelación.

El reconocido medio "Opinión", sorprendió con una crónica con relación a la antesala del choque entre celestes y cusqueños. Sabe que Bolívar busca sentenciar la llave en territorio ajeno, pero advierte al club de la 'Academia' e hinchas sobre un aparente incentivo económico en los jugadores del 'Papá'.

Según este portal, hay informaciones en Perú que revelan una charla hacia los jugadores en el que se les ofrece un monto de 40 mil dólares para que logren eliminar a Bolívar. Si bien hay la motivación por parte de los futbolistas en seguir haciendo historia con esta institución, un adicional los impulsaría a dar su mejor versión.

"Adicionalmente, desde Perú surgieron diversos reportes que, indican que el Papá tendría un incentivo económico de 40 mil dólares por cada jugador en caso de eliminar a Bolívar y pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana", indica el medio boliviano "Opinión".

Opinión de Bolivia anuncia incentivo económico para Cienciano.

Fuera de ello, el medio boliviano indica que Cienciano no tuvo actividad el pasado fin de semana debido a que le tocó descansar como parte de la programación de la Liga 1. Dado este panorama, el 'Papá' llega con reposo para afrontar estos 90 minutos claves que pondrían a un solo elenco entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar y dónde ver partido de Copa Sudamericana?

Este partido de Copa Sudamericana entre Cienciano vs Bolívar se juega HOY, miércoles 20 de agosto, a partir de las 17:00 hora peruana (18:00 horas de La Paz) y la transmisión va por ESPN 2 y en la señal streaming de Disney Plus.