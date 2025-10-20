Martín Távara sorprende y lanza firme advertencia a Universitario previo al partido: "Son..."

En Cusco, Martín Távara fue elegido como la figura de los 'celestes', pero luego de terminado el encuentro, el futbolista de 26 años no dejó de lado el encuentro que jugarán contra Universitario tras haberse suspendido el partido la semana pasada.

Debido a lo difícil que es jugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el plantel de Sporting Cristal conoce la importancia de haber conseguido una victoria. Sin embargo, no están desconcentrados del objetivo que es terminar en la mejor posición posible de la tabla. "Es una plaza difícil acá. Creo que el equipo demostró que vamos a pelear hasta el último partido y hacer nuestro trabajo", sostuvo.

Martín Távara manda advertencia a Universitario

Antes del encuentro ante Universitario, Martín Távara se refirió al encuentro contra el posible campeón del Torneo Clausura 2025 y que el triunfo ante los celestes podría acercarlos a conquistar el 'tri'.

"Son esos partidos que sales a jugarlo porque es un clásico. Este triunfo (ante Garcilaso), nos lleva anímicamente bien, así que vamos a pensar en trabajar estos días. De verdad, estoy muy contento por el equipo", indicó para L1 MAX.

Por otro lado, en Sporting Cristal tienen claro que lucharán por todos los puntos posibles. "No damos por perdido el Clausura. Vamos a pensar en nosotros, tratar de ganar todos los partidos y después los resultados en segundo plano", agregó.

Hora y fecha del Sporting Cristal vs Universitario

El encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes se jugará a las 23 de octubre desde las 8:00 p.m. La 'U' llega a este encuentro con 30 puntos y es líder en solitario, mientras que los rimenses llegan con 22 puntos y se ubican en el tercer lugar.