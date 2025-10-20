Mr. Peet da firme comentario de Catriel Cabellos, ex Alianza, tras ser titular con Cristal: "Tiene..."

Sporting Cristal sorprendió en su alineación titular con la presencia de Catriel Cabellos en la línea de volante. El ex Alianza Lima no venía siendo considerado por Paulo Autuori, pero para este cotejo clave del Torneo Clausura fue la gran apuestas del comando técnico. Este hecho no fue ajeno para Mr. Peet, quien dejó firme mensaje del jugador durante su programa.

Como se recuerda, Catriel Cabellos fue uno de los integrantes del club blanquiazul tras tener un buen rendimiento en la reserva de Racing Club de Argentina. El volante estuvo un año con los 'íntimos' en el que logró impresionar a los seguidores, pero luego optó por firmar con Sporting Cristal en busca de regularidad.

Sin embargo, el presente del jugador de 21 años no ha sido del todo positivo, ya que perdió peso en el once titular de los celestes. No obstante, ahora Autuori lo alineó de titular y tuvo un rendimiento aceptable para la mirada de los seguidores. El mismo Peter Arévalo no calló en su canal "Madrugol", dando calificativos al exblanquiazul.

"Cristal se plantó en la altura. Con Catriel Cabellos. Hoy Autuori puso gente como Catriel que tiene despliegue, que tiene buen resto físico", expresó Mr. Peet durante su programa en vivo.

(VIDEO: Madrugol)

Noticia en desarrollo...