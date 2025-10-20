0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Mr. Peet da firme comentario de Catriel Cabellos, ex Alianza, tras ser titular con Cristal: "Tiene..."

El periodista deportivo, Mr. Peet, no calló al ver que Catriel Cabellos fue sorpresivamente titular con Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso.

Diego Medina
Catriel Cabellos generó una firme opinión de Mr. Peet.
Catriel Cabellos generó una firme opinión de Mr. Peet. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal sorprendió en su alineación titular con la presencia de Catriel Cabellos en la línea de volante. El ex Alianza Lima no venía siendo considerado por Paulo Autuori, pero para este cotejo clave del Torneo Clausura fue la gran apuestas del comando técnico. Este hecho no fue ajeno para Mr. Peet, quien dejó firme mensaje del jugador durante su programa.

Patrick Zubczuk no calló tras derrota a manos de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Patrick Zubczuk, ex Universitario, da fuerte mensaje tras caer frente a Cristal: "Raro…"

Como se recuerda, Catriel Cabellos fue uno de los integrantes del club blanquiazul tras tener un buen rendimiento en la reserva de Racing Club de Argentina. El volante estuvo un año con los 'íntimos' en el que logró impresionar a los seguidores, pero luego optó por firmar con Sporting Cristal en busca de regularidad.

Sin embargo, el presente del jugador de 21 años no ha sido del todo positivo, ya que perdió peso en el once titular de los celestes. No obstante, ahora Autuori lo alineó de titular y tuvo un rendimiento aceptable para la mirada de los seguidores. El mismo Peter Arévalo no calló en su canal "Madrugol", dando calificativos al exblanquiazul.

"Cristal se plantó en la altura. Con Catriel Cabellos. Hoy Autuori puso gente como Catriel que tiene despliegue, que tiene buen resto físico", expresó Mr. Peet durante su programa en vivo.

(VIDEO: Madrugol)

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario perdió 1-0 de visitante y complicó sus opciones de ganar el título nacional

  2. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

  3. Partido de Sporting Cristal vs Universitario se jugará sin VAR por el Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano