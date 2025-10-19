Universitario de Deportes visitará el Estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa de este clásico, el comentario del administrador crema sobre el recinto celeste generó molestias. Uno de los consultados al respecto fue el arquero Diego Enríquez.

Diego Enríquez dio firme mensaje a Franco Velazco, administrador de Universitario, tras polémicas declaraciones

Entrevistado por distintos medios desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Enríquez fue consultado por las palabras de Franco Velazco, quien criticó de forma contundente al estadio de Cristal por no contar con la infraestructura adecuada para partidos nocturnos.

Video: Entre Bolas

"Nosotros no nos enfocamos en eso, no queremos generar polémica tampoco. Estamos centrados únicamente en rendir dentro del campo, y eso es en lo que todos los jugadores estamos mentalizados", mencionó el arquero de Cristal.

El comentario de Diego Enríquez es restarle importancia a lo mencionado por Franco Velazco y enfocarse más en el próximo partido, que será contra Universitario de Deportes en el clásico moderno de la Liga 1.

Por otro lado, Enríquez tuvo un comentario sobre ser locales en el Estadio Nacional y con solo la hinchada de Sporting Cristal. "Sí, vamos a jugar de locales, con nuestra gente. Tiene que ser así, estar con ellos, motivándonos todo el partido. Eso nos va a ayudar a sacar un buen resultado, Dios mediante", concluyó.

Las palabras del arquero de Cristal demuestran optimismo en la previa del partido, ya que cree que jugando con la hinchada celeste podrán conseguir una victoria que ponga más emoción en la Liga 1.