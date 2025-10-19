Irven Ávila anotó agónico gol de cabeza para darle el triunfo a Sporting Cristal ante Garcilaso

0
Sobre la hora, Irven Ávila apareció para ganar un rebote en el área y de cabeza marcó el gol de la victoria de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

Mauricio Ubillus
Irven Ávila le dio el triunfo a Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso con gol agónico.
Irven Ávila le dio el triunfo a Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso con gol agónico. | L1 MAX | Composición Líbero
Sporting Cristal consiguió un trabajado e importante triunfo 1-0 ante Deportivo Garcilaso en la altura del Cusco por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo mantiene en carrera a los celestes por ser campeón del Torneo Clausura 2025. El héroe del cuadro rimense fue Irven Ávila, quien sobre la hora le dio los tres puntos a su equipo.

Sporting Cristal recibirá a Universitario, sabiendo que los cremas no serán campeones frente a ellos.

Cuando todo parecía que los dirigidos por Paulo Autuori se iban a quedar con las ganas de sacar un buen resultado, Martín Távara comenzó una jugada de ataque a los 88 minutos con un potente remate de larga distancia que había vencido la estirada del arquero Patrick Zubczuk, pero chocó en el travesaño.

Sin embargo, la pelota siguió en juego pues rebotó en el área chica. Es aquí donde apareció el experimentado delantero, quien aprovechó que el guardameta rival estaba tirado para ir en velocidad a por el balón y con un sutil cabezazo mandar el balón a la portería y establecer el tanto agónico que silenció a todo el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Video: L1 MAX

Irven Ávila anotó su noveno gol en la Liga 1 2025

Con esta anotación, el atacante de 35 años sube en sus registros goleadores pues convirtió en nueve oportunidades en la presente edición de la Liga 1, siendo así el segundo goleador del plantel bajopontino en la temporada. Además, este es su cuarta diana en 11 compromisos disputados en el Clausura.

Irven Ávila, Sporting Cristal

Irven Ávila se convirtió en el segundo máximo goleador de Sporting Cristal este 2025 con su gol a Deportivo Garcilaso. Foto: Sporting Cristal

