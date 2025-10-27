Jorge Fossati llenó de elogios a Aldo Corzo en plena celebración del tricampeonato: "Este es..."

La historia de Universitario de Deportes sigue creciendo de manera abismal y este 2025 finalmente conquistaron el segundo tricampeonato de su historia. La victoria en Tarma con goles de Di Benedetto y Álex Valera llevaron a la 'crema' a reafirmar su primer lugar en la tabla y conquistar lo que parecía inminente.

Uno de los futbolistas que tiene el agrado de salir tres veces campeón con Universitario de Deportes es Aldo Corzo. Aunque haya perdido la titularidad por el seleccionado Anderson Santamaría, Corzo es una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha para Jorge Fossati. Su compromiso por dejar todo en la cancha nadie lo pone en duda.

Aldo Corzo celebra tricampeonato junto a Jorge Fossati

Mientras todo el plantel estaba en plena celebración tras el triunfo en Tarma, Aldo Corzo inició una transmisión en Instagram donde además de mostrar la emoción de los jugadores, también se animó a mostrar a Jorge Fossati, el líder que llevó a Universitario a coronarse campeón.

"Este es un líder. Este es el capitán de verdad. Hay varios. Arriba con todos", fueron las emotivas palabras que dejó Jorge Fossati mientras ambos se abrazaban y sonreían ante la atenta mirada de miles de personas que se unieron al 'live'.

Mientras fue un titular indiscutible, Aldo Corzo era el capitán del equipo en el Torneo Clausura 2025, pero luego cuando empezó a ser suplente ante las amplias alternativas que tenía Fossati en el banco, este rol lo asumió Andy Polo.