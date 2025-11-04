Piero Quispe sorprendió al revelar si tuvo opción de volver a Universitario: "Estaba..."

Universitario de Deportes aún no culmina la temporada 2025, pero le dio una inmensa alegría a sus hinchas tras lograr el tan ansiado tricampeonato. El cuadro crema tenía este objetivo desde inicios de año y por eso, tras el Torneo Apertura decidió reforzarse con futbolistas de categoría. En ese momento, mucho se especuló con una posible llegada de Piero Quispe para darle un salto de calidad al plantel.

A mediados de año, el 'Príncipe Inca' no la pasaba bien en Pumas UNAM y se hablaba de su salida del club mexicano, por lo que surgió el fuerte rumor de un regreso a la 'U', pero finalmente tomó la decisión de irse a Sydney FC de Australia. Han pasado algunos meses y el propio futbolista acabó con las especulaciones y reveló que su representante le comentó que sí existió dicha opción, la cual le generó una alegría.

"Mi representante es el que sabe más. Sí me dijo que estaba la posibilidad (de volver a Universitario). Sentí una felicidad. Hablar de la 'U' se me eriza la piel, siempre lo he dicho. Para mí, la 'U' es mi vida, es el club que me dio todo, le tengo mucho cariño y no sabes cuánto me alegra que haya logrado el tricampeonato. Estoy muy feliz por todos los que están ahí", declaró en entrevista con el programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Piero Quispe no hubiese aceptado volver a Universitario en ese tiempo

Por otro lado, el futbolista de 24 años reconoció que hubiese pensado seriamente en retornar a Universitario en ese momento por el cariño que le tiene al club, pero que no hubiese aceptado al final ya que su objetivo es seguir mucho más tiempo en el fútbol del extranjero y volver en un futuro al conjunto merengue.

"Yo creo que no hubiese vuelto en ese tiempo, aunque lo hubiese pensado, pero ahorita quiero estar muchísimo más tiempo en el extranjero y de ahí poder volver. Todos los días por mi cabeza pasa en volver a Universitario, pero ahora quiero estar un poco más de años fuera del país", señaló en el espacio emitido por L1 MAX.